Adán Augusto López será de más apoyo para AMLO en la Segob: Eduardo Guerrero

Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad, señaló que el cambio de Olga Sánchez Cordero como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) era un movimiento que se esperaba del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece que el perfil del nuevo secretario (Adán Augusto López) es mucho más operativo y en este sentido puede ser de más apoyo al presidente López Obrador”, comentó en el programa La Entrevista de Matha Anaya en El Heraldo Televisión.

Sobre lo tardío del cambio de la ex ministra al Senado, indicó que se debió a que no era necesario. Esto a raíz de que la administración del jefe del Ejecutivo no se ha visto amedrentada por movilizaciones sociales de gran escala.

El especialista recordó que en estos tres años ha habido manifestaciones como la de la escasez de medicamentos o marchas feministas. “No hemos tenido alcances como la de los maestros contra la reforma educativa de Peña Nieto, que sí activó manifestaciones en varias partes del país”, refirió.

A pesar de ello, advirtió que el reciente conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) podría aumentar de tono. Esto por la forma en la que el mandatario tabasqueño ha tratado las protestas.

“Sabemos que es un movimiento muy bravo, muy agresivo, y que además no se ha amedrentado frente a los regaños del presidente. Al contrario, han sido muy incisivos y no parece una buena fórmula seguirlos desafiando. En algún momento tendrá que sentarse a hablar con ellos”, expresó.

También expresó su preocupación por la seguridad de López Obrador. Indicó que el bloqueo que realizó el CNTE al coche del presidente demostró que “ha estado vulnerable, a pesar de que traiga un coche blindado y algunos guardias”.