"Muchas gracias, no se hubieran molestado", ironiza Enrique Alfaro por apoyos recibidos del gobierno federal

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación, envió paquetes de suministros para hacer frente al Covid-19 en el regreso presencial a clases. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que son insuficientes e incluso en sus redes sociales publicó de forma sarcástica, su "agradecimiento".

"No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: tres termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel", publicó en sus redes sociales el mandatario.

Y remató con un: "Muchas gracias, no se hubieran molestado".

En Jalisco hay más de 13 mil planteles escolares de educación básica y más de un millón y medio de alumnos.

"Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios", expresó.

En contraste, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) destinó 160 millones 605 mil 335.94 pesos para la compra de insumos sanitarios que se distribuyeron en los planteles de la entidad a fin de que se utilicen como parte de los protocolos que se establecieron para evitar posibles brotes en las escuelas.

Estos productos son: 179 mil 680 litros de cloro cuyo costo ascendió a un millón 890 mil 449.22 pesos; en jabón, se invirtieron 52 millones 771 mil 365.47; 511 mil 90 litros de gel antibacterial cuyo costo fue de 35 millones 908 mil 515.69. También se distribuyeron termómetros para detectar alteraciones en la temperatura de los menores, y se compraron un total de cuatro mil 560 piezas con un valor total de 10 millones 50 mil 240 pesos.

En lo que respecta a cubrebocas, 2 mil 135 piezas se entregaron en las escuelas, y el monto invertido asciende a 44 millones 384 mil 621.57 pesos.

Así, u total de 11 mil 207 kits sanitizantes con diversos productos se repartieron y con costo del presupuesto estatal, se invirtió, solo para este concepto 15 millones 600 mil 144 pesos.