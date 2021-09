En medio de una confrontación con Morena, INE aprueba redistritación

En medio de una confrontación entre consejeros y el representante de Morena, Eurípides Flores, por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el acuerdo para la redistritación de las 32 entidades del país, con lo que se le restarán distritos a Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Tras acusar dolo, intencionalidad política y mala fe, la representación de Morena rechazó la aprobación del proyecto para la redistritación electoral del país, que el consejero presidente, Lorenzo Córdova recordó se realizará con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En sesión extraordinaria, los consejeros subrayaron que este proceso de redistritación concluirán en 2022 y se realizan conforme al mandato constitucional y de acuerdo con el último censo de población.

“Esto quiere decir que no hay nada extraño en un proceso evidentemente técnico, ordenado por la Constitución, normado por las leyes electorales, y los acuerdos aprobados previamente por este consejo general, todos ellos, por cierto, válidos y definitivos y que además se ha iniciado y se ha llevado a cabo siguiendo los principios objetividad, legalidad, máxima publicidad y certeza como ha venido ocurriendo”, señaló el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En respuesta Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, aseguró que con la aprobación del proyecto “queda más evidenciado la arbitrariedad con la que se ha conducido este instituto para llevar a cabo entre triquiñuelas la continuación del proceso de redistritación, a sabiendas de que es un acto viciado por su ilegalidad que a todas luces deja en indefensión a la ciudadanía, a los pueblos, a los barrios y comunidades indígenas y originarias”, sostuvo el morenista.

El consejero Ciro Murayama, respondió al morenista, a quien recordó que estuvo presente cuando se aprobaron los criterios y no presentó ninguna objeción e insistió que se trata de un proceso matemático y científico que resulta dividir el número total de habitantes entre los 300 distritos de las 32 entidades.

“Usted estaba sentado en esa silla el 27 de agosto y no dijo nada, ahí es cuando se discutió y se aprobó el criterio de la fórmula que quiere ver hoy, hace un mes tenía que haber leído, no lo hizo, por qué no intervino si había todos los vicios que ahora señala, no me diga que su partido no lo impugnó, no me diga que lo están haciendo las comunidades y que usted las representa porque usted representa a su partido”, cuestionó Murayama a la representación de Morena.

Conforme avanzó el debate, aumentó el calor del debate, ante la insistencia de Eurípides Flores sobre la intencionalidad política de la redistritación que le resta dos distritos a la Ciudad de México debido a que su población decreció en los últimos 10 años, los consejeros pidieron al morenista que, con calculadora en mano, demostrara que la ciencia y las matemáticas se equivocan.

“Operaciones matemáticas, ninguna intencionalidad política”, señaló Córdova, en tanto, la consejera Adriana Favela recordó que la reforma electoral de 2014 faculta al INE para realizar la redistritación pero con criterios científicos.

“No hay ningún criterio político, los criterios políticos están fuera de nuestro alcance, y acuérdense que la gran importancia de la reforma de 2014 de concederle al INE de realizar la distritación tanto federal como local, era precisamente que se aplicaran criterios técnicos, objetivos, que no tuvieran nada que ver con una cuestión política y finalmente se hiciera esa distritación”, subrayó Favela.

Los consejeros explicaron en reiteradas ocasiones la fórmula que determina que a la Ciudad de México le corresponden 22 distritos, dos menos que ahora.

“La Ciudad de México tiene, de acuerdo con el censo de 2020 una población de 9 millones 209 mil 444 personas, si aplicamos el factor de distribución, 420 mil 46.75, resulta que a la Ciudad de México le deben corresponder, en principio, 21.926 distritos, pero como un distrito no se puede partir, se aplica el redondeo o bien la asignación de partes enteras y restos mayores, esto significa 22”, detalló Cordova.

