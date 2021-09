Empresarios de Edomex piden pago de adeudos a ayuntamientos

Los municipios que enfrentan los mayores adeudos con proveedores privados en el Estado de México son Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, aseguró Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM), al hacer un llamado para que cubran sus compromisos de pago antes del cierre de las actuales administraciones.

En entrevista destacó que muchas empresas, principalmente del ramo de la construcción y de servicios, están enfrentando una situación económica complicada, que incluso las podría llevar al cierre por los pagos pendientes de los Ayuntamientos.

Precisó que de acuerdo con una investigación que lleva a cabo el CCEM en los 20 municipios más grandes del Edomex, a los que les solicitaron información vía transparencia sobre sus niveles de endeudamiento con proveedores, seis se negaron a dar la información y tres reportan que no tienen adeudos; “el resto reconoció los adeudos, que son muy importantes”.

La presidenta del CCEM reiteró el llamado a la nueva legislatura local para crear un mecanismo que evite que las administraciones municipales terminen sus periodos sin haber pagado sus adeudos con proveedores privados y los hereden a los siguientes gobiernos.

“De los que tienen mayor adeudo, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, vamos a insistir con esos municipios para que nos den a conocer su plan de pagos”.

“También, nos estamos sentando con los coordinadores parlamentarios, pidiéndoles un mecanismo para evitar que en las siguientes administraciones se hereden adeudos”.

Precisó que el Partido Verde que está proponiendo una iniciativa, para que liberen las cartas de no adeudo a los alcaldes de los municipios con deudas pendientes, y queden con la responsabilidad de lo no pagado, pero dijo que más allá, se deben crear esquemas que obliguen a los Ayuntamientos a pagar cada año y no hasta el final de sus administraciones.