Maestra de Durango se burla de su único alumno que regresó a clases presenciales

Una maestra de preescolar, en a comunidad de El Nayar, Durango causó indignación en redes sociales, luego de que se diera a conocer que se burló de su único alumno que regresó a clases presenciales para el nuevo Ciclo Escolar 2021-202 que comenzó el pasado lunes 30 de agosto.

La docente, a quien sólo se le identificó como Edna, ha sido duramente criticada luego de que un familiar del pequeño compartió en su cuenta de Facebook las imágenes de lo que publicó en sus estados de Whatsapp; en una de ellas expone al único alumno que asistió de manera presencial al Jardín de Niños Arquimedes, localizado en la comunidad El Nayar.

De acuerdo con información de diversos medios locales, la familia decidió que el niño asistiera de forma presencial a la escuela, ya que no cuenta con servicio de Internet en su hogar.

La maestra publicó una foto con su único alumno presencial. Foto: Especial

La exponen en redes por burlas a su alumno

Un familiar del pequeño que asistió a clases presenciales escribió en su cuenta de Facebook: "Dónde está la ética profesional de esta maestra al exponer a un menor de edad con estas acciones, es indignante la imagen que subió, se supone que las maestras le tienen amor a su profesión".

"El niño no tiene acceso a internet y por eso tiene que asistir. Ella no sabe el esfuerzo que mi abuelita hace por mandarlo", agregó la persona de quien no se ha dado a conocer su identidad.

En la misma publicación dio a conocer una captura de pantalla de los estados de WhatsApp de la docente, donde se observa una imagen en color azul en la que se puede leer: "Feliz regreso a clases, les desea Funerales Hernández", acción que sorprendió a los padres y ha sido considerada por muchos como una burla.

Además, la docente también ha sido criticada en redes sociales por enviar un mensaje a la madre del alumno para pedirle que sea ella quien vaya todos los días a limpiar el salón, ya que su hijo es el único que asiste a clases.

"Hola. Buenas tardes, para pedirle de favor a la mamá del único niño que asiste a clases, a partir de mañana tendría que pasar a limpiar y desinfectar el salón todos los días, tendría que llevar su trapito y cloro para poder hacer la limpieza en el salón", se lee en el mensaje enviado vía Whatsapp.

Las publicaciones de la maestra han provocado cientos de reacciones en el estado de Durango, y mientras la mayoría de los internautas se han lanzado en contra de las acciones de la maestra, algunos otros la defendieron argumentando que es también trabajo de los padres de familia el colaborar con la institución educativa y los filtros sanitarios para cuidar la salud de sus hijos.

Por su parte, Rubén Calderón Luján, titular de la Secretaría de Educación de Durango, dijo que tanto el Consejo Técnico del plantel como la propia Secretaría investigarían el caso, pero que hasta el momento la familia no ha levantado un acta sobre el caso.