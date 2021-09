Exdiputada federal de Veracruz recibe prisión preventiva por presunto homicidio

A dos días de culminar su periodo legislativo, la exdiputada federal Azucena “N” fue detenida y trasladada al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde le fue dictada la prisión preventiva oficiosa por un año.

Lo anterior, por su presunta participación en el asesinato de su exesposo Nicanor Martínez, candidato suplente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Tihuatlán.

La exlegisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue arrestada durante la tarde del jueves, en las inmediaciones de los municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán.

También fue detenida Ethel Margarita “N” cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Tihuatlán, en la zona norte de Veracruz.

Ambas son acusadas por el delito de homicidio doloso calificado, probablemente cometido en agravio de Nicanor, así como también, por tentativa de homicidio doloso calificado en agravio de dos víctimas de identidad reservada.

En audiencia realizada en las salas de juicios orales de Pacho Viejo, misma que concluyó a las siete de la mañana de este viernes, el juez de control legalizó la detención y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el lapso de un año.

Había condenado el crimen

Cabe recordar que Nicanor Martínez fue asesinado a balazos la noche del 30 de junio, como parte de los acontecimientos violentos poselectorales registrados en el estado de Veracruz.

Al respecto, la exdiputada federal publicó un mensaje en sus redes sociales donde

condenó los hechos en agravio del padre de su hija.

“Condeno y repruebo el cobarde asesinato que hoy te ha llevado lejos de nosotros. Gracias por dejarme lo mejor de mi vida, ten la seguridad que nuestra hija será una gran mujer. Siempre estarás en nuestras mentes y corazones”, publicó Azucena “N” en aquella ocasión.

Cabe mencionar que también fue detenido el jefe policiaco de Tihuatlán, Marco Antonio “N”, luego de que se probara su presunta responsabilidad en el delito de ultrajes a la autoridad, dentro del Proceso Penal 196/2021, a quien también le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si el policía también está relacionado en el asesinato de Nicanor.

PRD denuncia "revanchismo político"

El dirigente del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, denunció que la detención de la exlegisladora perredista corresponde a un “revanchismo político” contra militantes de este partido.

En conferencia de prensa, el líder estatal indicó que Azucena “N” fue señalada por la esposa de Nicanor Martínez de estar ligada a su homicidio.

“La información que tenemos es con base en lo que nos comentaron los abogados que están llevando el caso. Hay un señalamiento que es de dónde parte esto, de la esposa del fallecido. Lamentamos los hechos, nuestra solidaridad a la familia, no estamos en contra de que se esclarezca el crimen, lo que no estamos a favor es que se fabriquen culpables. La esposa marca a nuestra compañera como una posible autora pero no hay más elementos hasta el momento”, manifestó.

A su juicio, el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) continúan llevando a cabo acciones contra los políticos de oposición.

Azucena “N” es ligada al grupo político de Gregorio “N”, excandidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, quien fue detenido el 7 de abril por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo y ultrajes a la autoridad.

dhfm