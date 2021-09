Consejera del INE denuncia violencia política de género en Cámara de Diputados y Senadores

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, acusó violencia política de género en la Cámara de Diputados y en el Senado, señaló que legisladoras de distintos partidos no fueron postuladas para la reelección por “argüenderas” o por causar “problemas”, mientras que las senadoras son censuradas.

Durante su participación en el encuentro académico “Violencia contra las mujeres” organizado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, la consejera electoral habló de los avances y retos que hay en materia de igualdad de género en los distintos ámbitos del país, en este contexto, reconoció el logro de que en la Cámara de Diputados para que cumpliera con 50 diputadas y 50 diputados, sin embargo, expuso que falta mucho por hacer en cuanto a la violencia política de género.

En este contexto, señaló que se debe analizar la violencia política que no es visible, a manera de ejemplo, dijo que hubo mujeres que a su consideración debieron ser parte de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados que inició el pasado primero de septiembre, pero que no fueron tomadas en cuenta para la reelección por considerarlas problemáticas, por el hecho de defender sus ideas.

“Pensemos sí, en las formas de violencia política que se ven, pero también en las que no vemos, las que no alcanzamos a visibilizar y en las que mujeres que deberían estar integradas en la Cámara de Diputados a mi juicio, fueron castigadas por arguenderas, por armar problemas y claramente no fueron postuladas para reelegirse en la Cámara de Diputados”, señaló.

Entre las diputadas más críticas, incluso a las decisiones y temas de sus grupos parlamentarios, están Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, Lorena Villavicencio, de Morena y Laura Rojas del PAN, que incluso crear el grupo “Rebeldes con causa” en donde promueven la paridad, los derechos de las mujeres, la feminización de la política y se manifiestan en contra de la violencia de género.

Son limitadas al dar su opinión

Previo a ello, Humphrey también relató una anécdota con senadoras que dijo, fueron impedidas para ejercer su opinión sobre la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas del pasado proceso electoral.

“Estábamos con el acuerdo de paridad de gubernaturas, de repente me dicen mis colegas “¡es que los senadores quieren una reunión!” Dije -Bueno, hagamos esa reunión, por supuesto- comencé a buscar a senadoras, dije -bueno, quizá alguna quiere participar- a la quinta que me dijo que no podía, fue la única que me dijo “Carla, es que nos prohibieron meternos en este tema” y dije ¡wow! Son senadoras, van a estar seis años, se pueden reelegir y ¿cómo las violentan? pues quitándoles la comisión que presiden , los recursos que estabas utilizando para este tema pues ya no va a ocurrir”, señaló.

Por ello, subrayó que se debe seguir trabajando no solo generar acciones afirmativas que garanticen la paridad y la igualdad sustantiva en todos los ámbitos.

“Hay que seguir trabajando para combatir la violencia política, hay que seguir trabajando a nivel local, a nivel municipal , a nivel de pueblos y comunidades indígenas, las liberes de estos pueblos y comunidades indígenas son las más afectadas, las presidencias municipales, todavía no llegamos al 25 por ciento de mujeres que las ocupen y esta violencia que no cede”, señaló Humphrey.

dhfm