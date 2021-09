Segob: Se han recibido mil 738 solicitudes de amnistía, 47 otorgadas y 521 fueron improcedente

La titular de Apoyos al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Paulina Tellez Martínez reveló que la dependencia federal ha recibido mil 738 solicitudes de amnistía de hombres y mujeres que se encuentran en centros de reinserción social.

Durante el acto protocolario para el inicio de la distribución de los acervos literarios dirigidos a los Centros de Internamiento del país, dijo que en la Segob se analizan las solicitudes y en una sesión se determina si son procedentes o no.

"A toda persona que se le ha dado amnistía se le da seguimiento se le ha dado seguimiento por la Dirección General de Reconciliación y Justicia para un proceso de reinserción social, trabajo, cultura, educación, y lo que ellos han solicitado (...) han llegado mil 738 casos, tenemos ya una sesión lista, estamos a la espera de una fecha, pero bien importante mencionar, ya se han sesionado 521 (casos) improcedentes, 47 amnistías otorgadas y de esas 37 liberaciones calificadas tenemos 264 casos listos para sesionar", explicó.

Paulina Tellez Martínez reveló que se han recibido solicitudes de amnistía con información incompleta, pero se le requiere a la autoridad el faltante para analizarla.

"Hay que mencionar algo bien importante, de los casos que restan que son 665, 478 no tienen información, es decir, nos escriben una carta pero no tienen qué delito cometieron, nos falta, nos ponen estoy en este centro de reinserción social, no nos anexan ninguna documental. Entonces es bien importante retirar esto, es un proceso gratuito, es un proceso que no se necesita un abogado, que nosotros mismos podemos asesorarlos", detalló.