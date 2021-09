Jaime Rodríguez Calderón no descarta volver a buscar la presidencia en 2024

El Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón no descartó buscar nuevamente la Presidencia en 2024, tras haber participado en los comicios del 2018 y perder contra el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A tan solo una semana de dejar el cargo al frente del estado, “El Bronco” fue cuestionado sobre su futuro político, ante lo que aseguró que no descarta buscar la presidencia nuevamente.

“No descarto nada yo nunca en mi vida, y nunca he descartado. No sé si mañana vaya a existir, no sé si ahorita choco o si alguno de ustedes que me está gritando me avienta una bomba”, aseguró el mandatario ante un grupo de manifestantes que protestaban afuera del recinto legislativo contra su labor los pasados seis años.

Agregó que por lo pronto irá a montar su caballo, platicará con su gallo y su caballo, y argumentó que es un “profesional de la política” y podría recorrer el país.

Sin embargo, Rodríguez Calderón argumentó que en caso de buscar nuevamente participar en los comicios, no lo haría de la mano de un partido político y seguiría bajo la figura de independiente, como lo hizo en los comicios del 2018.

El Bronco adelantó que por lo pronto, regresará a vivir a su residencia en el municipio de García.

Cabe señalar que Rodríguez Calderón pidió licencia a su mandato en Nuevo León en 2018 para buscar la Presidencia de México; tras obtener los apoyos ciudadanos necesarios para ser candidato independiente, El Bronco apareció en la boleta, pero perdió contra Andrés Manuel López Obrador, tras obtener solo el 5.23 por ciento de los votos en dichos comicios.

El mandatario presentó este lunes su sexto y último informe de Gobierno ante el Congreso local, siendo duramente cuestionado por la Presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Ivonne Álvarez, quien también fue su contrincante en 2015 rumbo a la Gubernatura, impulsada por el PRI.

La legisladora le cuestionó sus promesas incumplidas, algo en lo que coincidieron los manifestantes en las afueras del Congreso local.

