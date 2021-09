Fracción de Morena en Guadalajara presenta su agenda de temas prioritarios

La Fracción de Morena en Guadalajara presentó su agenda de temas prioritarios para la capital de Jalisco en donde se destaca la implementación de puntos de captación de agua pluvial, revisión en procesos de licitación y aplicación de recursos de forma eficiente priorizando necesidades de los ciudadanos, reforzamiento de seguridad, especialmente en la zona oriente y la creación de un fideicomiso de apoyo para las familias de los policías que han muerto en el deber y se comprometieron a ser una fracción responsable.



Encabezados por Carlos Lomelí Bolaños, coordinador de esta fracción, se informaron diversos temas que priorizarán durante su gestión como regisdores en la administración que estará a cargo de Pablo Lemus Navarro, alcalde electo de Guadalajara.



"Estos puntos consideramos que son los más importantes que en este momento urgen a nuestra Ciudad de Guadalajara, por su puesto que es una agenda dinámica y que tendrá que ir cambiando de acuerdo a las necesidades de la Ciudad".



El mayor aprovechamiento de los recursos del municipio, que se revisen los procesos de licitación y revisar la concesión de la recolección con la empresa Caabsa, además de revisar los llamados puntos limpios, que se ven rebasados y no se recolecta de manera eficiente y plantas de tratamiento en las empresas que ya existen.



"Presentar un plan integral de áreas de captación, absorción e infiltración de aguas pluviales y evaluar los predios de propiedad municipal que están en condiciones de generar proyectos amplios de captación en beneficio de las colonias de Guadalajara. Vigilar la debida atención y corrección de las fugas de agua porque ahí se pierde entre el 35 y el 50 por ciento de agua", expuso Candelaria Ochoa, regidora electa de Morena en Guadalajara.



Sobre la agenda de seguridad, la regidora electa Mariana Fernández, expuso que es necesario que se preste atención a la zona oriente, que se revisen las condiciones de los elementos de la comisaría y que se habilite un gimnasio para ellos en donde puedan entrenarse y mantener su salud física.



"Es importante impulsar que exista y funcione el Grupo de búsqueda de personas desaparecidas en Guadalajara se creó este grupo para buscar a personas desaparecidas, desgraciadamente en el municipio de Guadalajara no ha funcionado; nosotros tenemos como modelo de éxito el que tienen en el municipio de Zapopan que han encontrado a más de mil 100 personas, entonces es importantísimo que ese modelo también se pueda hacer en Guadalajara, la búsqueda de personas no solamente la hace el Estado y es más fácil que sea la policía municipal".



A partir del próximo viernes, las administraciones muncipales estarán cambiando estafeta a los electos en los pasados comicios, y será cuando la nueva administración asuma la fracción e impulsen los puntos planteados en esta agenda.

alg