De puño y letra, José Ricardo Gallardo Cardona - Gobernador de SLP

Como pareja da sorpresas, es detallista y le gusta conquistar. Disfruta más lo difícil. Le gusta la gente alegre, la que se comunica, quienes levantan la mano. Es optimista. Demostrar su cariño es importante. Más visual que auditivo. No oculta sus emociones y sus intenciones se notan de lejos. Platicador, ameno y divertido. Aventado, no le importan las opiniones en contra, él sigue avanzando, es sensible. Nada lo para. Ricardo Gallardo Cardona es de espíritu transformador y de alma inquieta. Le gusta moverse y bailar, seducir con su encanto. Acelerado, siempre atento, cordial socialmente.