Claudia Sheinbaum: "No puede uno gobernar desde el escritorio"

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que seguirá por sus giras en la Ciudad de México, pues, aseguró, no se puede gobernar desde el escritorio.

"Estoy saliendo a recorridos y muchas inauguraciones que no hemos podido hacer, aunque ya están en funcionamiento, no estamos esperando (...) es seguir visitando lo que hemos logrado en la Ciudad para que no solamente yo pueda conocerlo, sino también es muy importante estar dando recorridos en la Ciudad, no puede uno gobernar desde el escritorio", afirmó, en entrevista con los medios de comunicación.