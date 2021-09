Descartan apertura de albergues temporales para migrantes en CDMX, se usarán los existentes

El gobierno de la Ciudad de México no va a habilitar nuevos albergues para atender a los migrantes haitianos, quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Hoy, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se van a utilizar los ya existentes.

“Lo que nos informan es que no va a ser muy larga su permanencia en la ciudad, pero, mientras tanto, nosotros vamos a ver temas de apoyo para salud y algunas otras cuestiones que va a ver la Secretaría de Gobierno para poderles dar apoyo.

“Pero no se abre un albergue como tal, en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar, si es que van a quedarse más tiempo; pero la información que tenemos es que no, no van a permanecer mucho más en la Ciudad”, explicó la mandataria capitalina, en conferencia de prensa.