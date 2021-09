Migrantes haitianos varados en Tampico claman por ayuda

Cientos de haitianos que prácticamente tienen la Central de Autobuses de Tampico convertida en un campamento migratorio están clamando por una ayuda de parte de los gobiernos locales y de la misma sociedad luego que las empresas de transporte de pasaje les niegan la venta de boletos, les impiden utilizar los sanitarios del inmueble y están conviviendo en condiciones de salud precarias, así lo señaló el migrante haitiano Edson Derisse.

Agregó que están durmiendo en el suelo, entre niños y mujeres embarazadas, lo que hace más peligrosa su espera de varios días debido a que no se les garantiza el viaje hacia la frontera o Monterrey, es por tal motivo que suplican el apoyo social.

Indicó que al no contar con documentación como pasaporte o de identidad no pueden permanecer más tiempo aquí en Tampico, es por ello que su deseo ahora no es llegar a Estados Unidos sino a Monterrey, ya que ahí pueden tener mejor asesoría.

Declaró que la ayuda que le piden al Ayuntamiento de Tampico es que les faciliten un documento para que la empresa ADO les pueda vender los boletos a 400 migrantes haitianos que usan la Central de Autobuses como campamento de paso.

Con todo esto, reveló que los gobiernos locales les pueden dar documentos para poder seguir su camino, como en el caso de é, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz le otorgó un oficio como respaldo ante el extravío de su pasaporte para mostrarlo a las autoridades; sin embargo, las empresas autotransportistas no se lo hacen válido, como tampoco las corporaciones de seguridad.

Es así que piden urgentemente el apoyo gubernamental y de la sociedad de la zona sur de Tamaulipas para contar con comida, hospedaje u otra ayuda para poder sostenerse, ya que prácticamente se han quedado sin recursos debido a que todo es caro en la región, o la alternativa es ir a Monterrey a trabajar, incluso quedarse en Tampico con el mismo objetivo, luego que están sin dinero y seguramente llegarán otros cientos de haitianos a esta zona lo que hará más compleja la problemática.

Este jueves acudió Edson Derisse junto con otros siete de sus connacionales al Palacio Municipal para solicitar una audiencia al alcalde Jesús Nader Nasrallah, quien encabezaba una sesión de Cabildo, pero fueron atendidos por parte del secretario general del Ayuntamiento, Arturo Bazaldúa Guardiola.

De acuerdo a la respuesta, el Gobierno de Tampico habrá de evaluar la problemática de su presencia en el municipio, pero podría dilatar un poco más hasta darles una salida a sus peticiones.