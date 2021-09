Ignacio Mier rechaza tener nexos con la diputada acusada de posesión de armas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, rechazó tener alguna relación de amistad o política con la diputada local suplente de Puebla, Sandra Nelly Cadena, detenida por la Fiscalía del estado por posesión de armas de fuego largas y cortas.

El legislador federal acusó que se le quiere inventar una liga con la diputada morenista con la intensión de descalificarlo políticamente, sólo porque aparece con ella en una foto en medio de un mitin. Dijo que ve “fuego amigo” desde Puebla, pero no señaló nombres.

“No la conozco bien (a la diputada) físicamente, no he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella, es una compañera que en un acto estuvo ahí presente”, dijo.

Se cuestionó al legislador si el ataque en su contra proviene directamente de su correligionario y gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para afectarlo políticamente ya que trascendió que Mier se perfila a postularse para la gubernatura del estado en 2024.

“Repito no tengo grupos ni aspiro a tener grupos, y eso es seguramente fuego amigo, para ya les dije yo no me voy a destapar, estén tranquilos, al que se destapa le da pulmonía. Po si piensan que ando ahí ya buscando algo por mi tierra, no, no me destapo, estoy muy preocupado por el trabajo en la Cámara de Diputados”, dijo.

-Este fuego amigo ¿tiene nombre, tiene cargo, es el gobernador Barbosa, podría ser? –se le cuestionó-

-“Ah, ustedes ayúdenme a descubrirlo, en eso ando”, respondió.

-¿Le interesaría contender por la gubernatura de puebla? –se insistió al legislador.

“Ya le dije, no me he destapado y ya empezaron los corcholatazos, mejor me espero”, señaló.

alg