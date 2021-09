Gobierno de Tampico apoyará a migrantes haitianos en el marco de la Ley

El Ayuntamiento de Tampico hará lo que le corresponda en el apoyo que solicitan cientos de migrantes haitianos que están en la Central de Autobuses porteña en pleno campamento, es así que la participación de la comuna será dentro del marco de la legalidad y si se hace se haría en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así lo declaró el alcalde Jesús Nader Nasrallah.

Agregó que la administración municipal no cuenta con un recurso extraordinario para atender esta problemática migratoria, es por ello que se hará conforme lo establezca la normativa migratoria para no incumplir preceptos legales.

Indicó además que el Ayuntamiento de Tampico ha dado a la Guardia Nacional todo los apoyos que han solicitado para el mejor cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad pública para beneficio de la ciudadanía porteña.

"Me acaban de informar hace unos momentos, giraré instrucciones para que una dependencia del Ayuntamiento vea cuáles son las solicitudes de los haitianos para ver qué podemos aportar nosotros como autoridad para apoyar a esta gente; son los primeros que vienen hoy, me acabo de informar hace unos momentos, y haremos lo que se deba de hacer para hacer bien las cosas", precisó.

"En todos los casos (hay coordinación con la federación), con Migración, con la Guardia Nacional, con toda la gente involucrada para hacer bien las cosas, nosotros sabemos hasta ahorita qué sí y qué no se puede hacer, y no nos queremos salir nosotros de lo que se deba de hacer correctamente; no lo tenemos contemplado (un recurso para la crisis), la verdad que hemos apoyado mucho al y transporte que tenemos con la Guardia Nacional, le hemos prestado nuestro equipo para que estén viniendo a guardar la seguridad de Tampico para beneficio de los tampiqueños", completó.

En otro tema, el presidente municipal de Tampico resaltó la aprobación por parte del Cabildo para el mejor control de forma responsable y eficiente de los recintos ganadero y ferial, con la finalidad de que toda la infraestructura recientemente construida esté debidamente explotada para atraer recursos a dicha instalación ubicada en terrenos de la Laguna del Carpintero.