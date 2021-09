Directora del Conacyt se deslinda de la denuncia contra los 31 científicos

La Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, se deslindó de la denuncia que la propia institución hizo contra 31 científicos, quienes son acusados de diversos delitos por el propio

Previo al evento por el inicio de Actividades del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, la funcionaria fue cuestionada: ¿exactamente de qué se les acusa, se les acusa de delincuencia organizada?

"No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación acusar absolutamente a nadie, a nadie", dijo en entrevista con los medios de comunicación.