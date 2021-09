Armando Guadiana pide que UIF indague recursos de la UNAM y otras universidades

El senador de Morena, Armando Guadiana, exigió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, de las universidades, incluso la UNAM, para evitar que haya desvío de recursos o se pague a maestros faltantes.

En medio de la polémica sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a 31 científicos y académicos, el senador Guadiana dijo que requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y "desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico".

El senador morenista dijo que la FGR no está al servicio del Poder Ejecutivo o Legislativo alguno, sino que es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del Presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico.

"No es una postura, es una iniciativa personal que presenté, tanto para que investigue la Auditoría Superior de la Federación, como la Unidad de Inteligencia Financiera, los fondos federales y los fondos estatales, las auditorías superiores; me refiero a todas las universidades, porque en muchas -no quiero decir que todas-, pero en una gran parte no se bien invierte el dinero en la parte de educación", subrayó.