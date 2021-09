Rosa Icela Rodríguez: Golpe a la delincuencia ha dejado 14 mmdp

Durante cinco horas de comparecencia en el Pleno del Senado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que la estrategia de seguridad federal está dando resultados, incluso, se centran en golpear las finanzas de la delincuencia organizada y actualmente el bloqueo de cuentas asciende a 14 mil millones de pesos.

Esa cantidad es igual a lo que recibieron todos los partidos políticos para sus prerrogativas ordinarias y las campañas en este año, también esos 14 mil mdp son semejantes a lo destinado de enero de 2020 a marzo de 2021 para la compra de insumos para atender la pandemia de COVID.

Durante la comparecencia, la titular de la SSPC estuvo arropada por todo el Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y los titulares de las secretarías de Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente.

"No venimos a ganar la guerra, sino a ganar la paz", fue una de las frases que destacó Rodríguez Velázquez ante senadores.

La funcionaria expuso que, en tres años de gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 41 mil cuentas bancarias de personas relacionadas a la delincuencia organizada o delincuentes de cuello blanco, incluso, manifestó que hay un golpe de frente a las finanzas del crimen organizado.

"Está en marcha una estrategia eficaz de desarticulación de bandas delictivas, con inteligencia y rompiendo su capacidad financiera", dijo.

Rodríguez ahondó que el gobierno avanza en la construcción de la paz y que están sentadas las bases para que la seguridad y la política de bienestar tengan resultados.

Además, enumeró nueve delitos que han ido a la baja comparado con 2018, cuando dejó la administración federal Enrique Peña Nieto.

Esos delitos son: secuestro, robo de vehículo, robo de ganado, de transporte público, de transportistas, robo a casa habitación, a transeúntes, robo a negocio y huachicol.

"Los resultados significan que la estrategia de seguridad funciona".

Sin embargo, aceptó que hay tres grandes retos, los homicidios dolosos, los feminicidios y la violencia familiar, que han ido al alza.

Ante la crítica de la bancada del PAN que, a nombre de la senadora Lilly Téllez, afirmó que la 4T protege a delincuentes y que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado, la titular de la SSPC respondió que la paz sí se construye con abrazos, y enumeró sólo 15 de los líderes de cárteles y delincuentes que ha detenido el gobierno federal en la administración del presidente López Obrador, incluido a Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la ex SSPF.

"No queremos que la paz sea impuesta. No encontrarán en la titular o en directivos de esta dependencia vinculaciones o acuerdos con grupos criminales. No tenemos compromisos oscuros ni por debajo de la mesa", aseveró.

La secretaria de Seguridad se comprometió a trabajar sin distingos partidistas, así como a "dedicar hasta la última de mis fuerzas para atender el tema de la seguridad en el país".

Rosa Icela Rodríguez afirmó que no politiza la administración de la seguridad, sino que su objetivo es servir con honestidad.

PAL