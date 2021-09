Conacyt: ¿Por qué la FGR busca a los 31 científicos del consejo?

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se encuentra en el ojo del huracán debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 ex funcionarios por delitos patrimoniales en contra del erario público: peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en el manejo de 50 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones el monto se transfirió al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., durante 6 años, para actividades científicas a cargo del Conacyt, pero que que operaba de manera autónoma. Cabe destacar que esta es la segunda vez que la dependencia hace ésta petición; la primera fue el pasado 25 de agosto.

Esto fue mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa conocida como "La Mañanera", donde aseguró que el caso será resuelto por un juez. Mencionó que es importante que el hecho se aclare, pues como bien se sabe, uno de los estandartes de la actual administración es el combate a la corrupción.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO niega disminución al presupuesto de Conacyt

Juez emite negativa a solicitud de orden de aprehensión

La FGR informó que un Juez de Distrito emitió su negativa ante la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios. Esto se debió a que la "empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza", mencionó a través de un comunicado.

La fiscalía señaló que el argumento no es aceptable ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del consejo, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, "y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria".

La Fiscalía General de la República advirtió que volverá a solicitar la orden de aprehensión y esta vez explicará con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

TE PUEDE INTERESAR: Científico acusado por FGR asegura que Foro Consultivo está apegado a la Ley

¿Qué dijo la UNAM al respecto?

Como era de esperarse, esta escandalosa noticia hizo eco en la Máxima Casa de Estudios y no tuvo otro remedio que dar su opinión en voz del rector Enrique Graue Wiechers, quien consideró un despropósito y algo inconcebible la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica.

“La Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello”, mencionó durante la ceremonia de cancelación de la estampilla postal por los 100 años del escudo y lema universitarios.