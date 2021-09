Querétaro en alerta por lluvias; municipios llegan al 1.70 metros de altura de agua

Al menos 22 viviendas del municipio de El Marqués presentaron afectaciones, tras presentar tirantes de hasta 40 centímetros con las lluvias de anoche, que no cesan desde este fin de semana y que mantienen el Plan DN-III-E en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Huimilpan.

En Tequisquiapan el agua alcanzó el metro 20 centímetros, aunque algunas personas aseguran que en ciertos puntos del centro llegó al metro 70 centímetros, por lo que fue necesario evacuar tres hoteles y 113 personas el fin de semana, así como un albergue donde se encontraban 40 perros.

En El Marqués se atendieron 13 requerimientos de extracción de agua y se llevó a cabo la colocación de costaleras y limpieza al interior de las casas, que registraron hasta un tirante de 40 centímetros.



Con la participación de 70 personas de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, la de Servicios Públicos Municipales, el CAAM, así como de la Policía Estatal, SEDENA y la Guardia Nacional, se trabaja, de manera coordinada, para apoyar al municipio.



Asimismo, se puso a disposición de la población 250 costaleras para aminorar los posibles riesgos de inundaciones por lluvias y hasta el momento no ha sido necesario habilitar algún refugio temporal a causa de las precipitaciones.

En el caso de Tequisquiapan, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció que se prevé una colecta con el apoyo de la iniciativa privada para apoyar a las zonas más afectadas de esa demarcación, una vez que “nos den el diagnóstico del inventario de necesidades y familias de Tequisquiapan y haremos una convocatoria para ser solidarios y apoyar en estos momentos en donde más se necesita”.

Se espera que por la tarde el gobernador Francisco Domínguez Servién realice un recorrido por el municipio de Tequisquiapan, donde se encuentra el ejército para apoyar a la población. Ayer por la tarde el mandatario estatal le recordó a la población de ese municipio que no se encuentra sola y que no se escatimarán recursos para brindarles apoyo.

DVR