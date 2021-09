Claudia Sheinbaum descarta mayores recursos para alcaldías, tras señalamientos de la UNACDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que se destinen mayores recursos económicos a las demarcaciones, tras los señalamientos de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX).

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que se tiene que revisar la situación en la que se encuentra cada alcaldía.

“Ellos tienen que revisar, lo que está garantizado es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran.

“Lo que sí no hay ni para el Gobierno central ni para ninguna otra entidad un incremento en los recursos, porque sencillamente no hay recursos, no es que tengamos una caja guardada, como también hacían en los gobiernos anteriores, es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México”, dijo.