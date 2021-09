Protestan familiares de señor arrastrado por el río Actopan en Veracruz 

Familiares de José Antonio, de 56 años, protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que refuercen los operativos de búsqueda para localizarlo, pues fue arrastrado por el río Actopan hace nueve días.

Rosa María Hernández Vallejo recordó que su padre circulaba en su motocicleta con dirección a su vivienda cuando fue alcanzado por un golpe de agua en la comunidad Real del Loro, municipio de Úrsulo Galván.

“Ayúdanos señor Gobernador a encontrar a mi hijo”, se lee en una pancarta que fue redactada por la madre del desaparecido.

El señor sufrió el accidente durante la madrugada del domingo 12 de septiembre y, aunque se han llevado a cabo los trabajos de búsqueda por parte de pobladores y fuerzas de tarea, aún no ha sido encontrado.

“Las mismas personas del pueblo han participado en la búsqueda, también autoridades como Fuerza Civil, Protección Civil y unos rescatistas de aquí de Xalapa”, expresó.

Rosa María pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que desvíen el cauce del río, de manera temporal, para buscar el cuerpo de su padre en fosas de agua que tienen hasta ocho metros de profundidad, donde es complicado el acceso.

“Pedimos que desvíen el río para que donde él cayó podamos buscar porque ya buscamos en todos lados, por la playa y no aparece su cuerpo ni su moto”.

Recordó que Antonio, de oficio soldador, había tomado la ruta más rápida hacia su domicilio, como lo hacía con frecuencia, pasando sobre un puente a pesar de las constantes lluvias que se habían registrado en la zona.

“Las autoridades hasta ahorita no nos han dicho nada, los de Conagua nos dicen que hay obras hacia abajo del Río, para donde se desviaría el agua, pero no afectaría en nada porque la cantidad de agua es muy poca y no se desviaría a un solo punto, además no hay maquinaria”, enfatizó.

La hija del desaparecido señaló que el pasado sábado las autoridades pausaron la búsqueda en el río Actopan sin informar a los familiares al respecto.

GOBIERNO NO ATENDERÁ PETICIÓN

Por su parte, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que resulta inviable desviar el caudal del río Actopan para agilizar la búsqueda del señor Antonino, debido a que podría ocurrir una inundación.

El mandatario estatal detalló que solo un día se detuvo la búsqueda por solicitar a la Conagua un dictamen sobre la posibilidad de disminuir el caudal, a través de una presa.

“El dictamen de Conagua es que hay demasiada agua para desviarla a través de un canal, que eso provocaría una inundación en la zona de Cempoala, que por lo tanto no puede, técnicamente no puede hacerse. Es una cuestión de riesgo a la que no se puede atender así”, expresó.

También comentó que se ha aumentado el número de elementos asignados a la brigada de búsqueda que mantiene las maniobras en el sitio.

“Ya entramos con Fuerza Civil, con equipamiento náutico de Fuerza Civil, se habló también a la Comisión Estatal de Búsqueda, ellos tienen equipo y Protección Civil. Se está actuando, no se ha desatendido. Se va a desviar hasta que Conagua lo determine, no podemos poner en riesgo a otra población, por el tamaño del caudal. Sigue lloviendo y tenemos que seguir atendiendo esa parte”, enfatizó García Jiménez.

alg