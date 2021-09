Presenta Gobierno de Nuevo León parque donde antes estaba penal de Topo Chico

El Gobierno de Nuevo León presentó la primera parte del Parque Libertad, espacio recuperado de donde hasta hace dos años se encontraba el Penal del Topo Chico.

Jaime Rodríguez Calderón señaló que se trata de un espacio que hasta hace poco representaba inseguridad, delincuencia y represión para los vecinos de la zona; hoy será un espacio para recreación y convivencia de familias.

Tras el cierre definitivo del conflictivo penal, la autoridad optó por crear el Parque Libertad, que este lunes fue presentado en una primera etapa, como una de las últimas obras que el mandatario entrega en su mandato, que termina el próximo 3 de octubre.

Durante un recorrido por el espacio, Rodríguez Calderón aseguró que el Parque Libertad es todavía un recordatorio de una historia de terror, miedo y angustias que vivían los habitantes del sector y los internos ante la delincuencia que se vivía dentro y fuera del penal.

“Imagínense quitarle el negocio de 500 millones de pesos mensuales a la delincuencia que controlaba el Penal del Topo Chico, no es sencillo, no es fácil”, insistió.

Cabe señalar que el penal operó durante 40 años, hasta que finalmente la actual administración optó por resolver la problemática que representaba el Penal del Topo Chico, sede de crímenes, violencia y masacres en los pasados años.

“Las indecisiones causan problemas y consecuencias. No diré que no hicieron nada (las antiguas administraciones), no; hicieron lo que podían hacer pero, controlar el sistema penitenciario ninguno de ellos se atrevió. Las razones tendrían, a lo mejor las circunstancias no eran las adecuadas en ese momento”, argumentó El Bronco.

En concreto, la obra tuvo un costo de 152 millones de pesos en una primera etapa, y cuenta con 10 hectáreas de terreno donde se ubican 6 mil metros cuadrados de explanadas y 4 mil metros cuadrados de andadores peatonales.

Cuenta además con circuitos de vita pista y ciclo pista de 900 metros, respectivamente; cuatro parques pequeños, un área de cancha de futbol, juegos, 50 mil metros cuadrados de áreas verdes con sistema de riego automatizado, e iluminación total del parque con estacionamiento público, además de 700 árboles en la zona.

Dentro del mismo parque se encuentra todavía un edificio icónico a manera de emblema del Penal de Topo Chico; ha sido denominado como La Cruz, y se espera que albergue un museo más adelante.

alg