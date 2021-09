PAN pide no retrasar vacunación en la CDMX; exigen vacuna para mayores de 12 años

El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido lanzó un llamado al gobierno federal y local para que sea tomada enserio la alerta de expertos, investigadores y médicos, además de las opiniones hechas por la Organización Mundial de la Salud sobre una cuarta ola de contagios por Covid-19.

Agregó que mientras no se promueva el uso oboligatorio del cubrebocas, además de no un protocolo sanitario en los aeropuertos, “continuará el patrón de transmisión de virus hacia el país, como sucedió con las variantes delta o delta plus, que ingresaron a México por un descuido en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes”.

“Es claro que la temporada de frío despierte una vez más al virus, es lógico y el Gobierno tiene la misión de protegernos con acciones de Estado sólidas y eficientes; no con simples mensajes en redes sociales”, resaltó.

Para evitar nuevamente escenarios catastróficos, dijo, es necesario ya avanzar en la vacunación de los menores de edad.

Las vacunas en menores de edad

“No puede esperar más ese sector tan importante de la población, los obligaron a irse a la escuela sin nada; muchos padres de familia tuvieron que ampararse para que sus hijos reciban la dosis”, expuso.

FOTO: Especial

Citó como ejemplo que, en Estados Unidos, ya hay aplicación de la vacuna Pfizer a mayores de 12 años, lo ha dado como resultado que se estabilicen los contagios en varios estados.

“Pero, en México, parece que la prioridad son los militantes de Morena, recordemos a la regidora de Acapulco que el Gobierno vacunó antes que los médicos, familiares de escoltas de Ebrard que presumían sus vacunas, así como varios senadores de Morena”, expuso.

Viajan primeros menores regios a vacunarse a Texas

Sin duda, precisó, es necesario que los ciudadanos se cuiden solos ante un Gobierno que no garantiza protección sanitaria. Recordó que, en la segunda ola de contagios de México, el pico más alto en enero, con 22 mil 339.

Finalmente, Garrido López urgió por crear nuevas campañas masivas de promoción al cubrebocas, avanzar en el Plan Nacional de Vacunación y restringir ingresos foráneos al país con sospecha de coronavirus, este último aspecto, ha sido el detonador de la pandemia en la Ciudad de México.