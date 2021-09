Toluca aplica vacunas a "rezagados" este jueves

La vacunación para "rezagados", inició este jueves en la capital mexiquense, a la que acudieron personas adultas mayores, discapacitadas, y del segmento de 30 a 39 años que no habían podido acudir.



Esto se logró a partir del esquema de vacunación que se aplica a centennials con el biológico de Moderna, que inició desde el sábado y concluirá el viernes. El número de dosis disponibles son 180 mil.



En el estadio Nemesio Diez, se instaló un filtro para rezagos a la que personas se acercaron para preguntar si ya podían vacunarse de manera extemporánea e inmediatamente les pidieron imprimir su formato y presentar la credencial de elector.



Al estadio Nemesio Diez, llegaron a una de las puertas varias personas para preguntar si ya podían ser vacunadas de manera extemporánea e inmediatamente les pidieron imprimir su formato, llenarlo y presentar su credencial de elector.



La vacunación para ellos fue de manera rápida con el biológico Moderna, igual a la que están poniendo al grupo de 18 a 29 años de edad, donado por el gobierno del Estados Unidos al mexicano.



Uno de los que acudió, fue Giancarlo Serrano, indicó que no se pudo vacunar cuando estuvo la vacunación de 30 a 39 años, porque enfermó de gripa y anteriormente ya se había infectado de COVID-19.



Compartió que sólo sintió dolor en el brazo, además que empezó a sudar por lo que compró paracetamol, rompió con su jornada laboral y se quedó en casa.



Beatriz García salió de su lugar de trabajo ubicado en Metepec y se dirigió a la capital mexiquense para ser inmunizada. También no se vacunó porque contrajo el virus y cuando acudió al módulo le recomendaron esperarse.



La reacción de los síntomas de la vacuna le hizo rápido, pero no pudo romper su día laboral y regresó a oficina.



Desde el sábado cuando comenzó la inoculación para los centennials en Toluca, varias personas de otros segmentos se habían acercado a querer aplicarse la vacuna, sin éxito, hasta que finalmente este jueves pudieron hacerlo.



Los encargados de la vacunación, indicaron que este día y el viernes se aplicará la dosis a los de otros segmentos de población retrasados.



De acuerdo a la Secretaría de Salud, en los grupos etarios de 60 años y más y la de 50 a 59 años, el 14 por ciento del total de población meta, no acudió a la vacuna.



En el de 40 a 49 años, el porcentaje es del 26 por ciento y en el de 30 a 39 años es del 29 por ciento.



En el del personal de salud y docentes, fue de cinco por ciento y 15 por ciento, respectivamente.

alg