Presume López Obrador que se está vendiendo su libro

No como pan caliente, pero el libro "A mitad del camino" sí se está vendiendo mucho, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, consideró que sus opositores ya lo leyeron, porque no han dicho nada y han preferido el silencio. "Les voy a presumir algo... se está vendiendo muchísimo, no como pan caliente, pero sí se está vendiendo", reiteró.

En la mañanera, el mandatario consideró que la gente quiere saber muchas cosas, las cuales --dijo-- que se ocultan en los medios de comunicación, incluso criticó que no se haga en el país periodismo de investigación. El libro está dividido en cuatro capítulos: el presente, la política exterior, oposición y el porvenir.

El capítulo de política exterior está dedicado a describir cómo fue la relación con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso difunde la carta que le envió el ex secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, cuando fue detenido en Los Ángeles.

"(Ahí se habla de) todo lo que se trató... ahí va quedar claro cómo es la política exterior de México", dijo la semana pasada.

En el libro, el presidente también recuerda un episodio con su antecesor Enrique Peña Nieto, quién aseguró que fue traicionado por quienes recibieron favores en su gobierno.

"Recuerdo que en una plática que sostuve con Enrique peña Nieto cuando era aún presidente constitucional y yo presidente electo, él se quejaba de la traición de quienes recibieron favores y luego lo desconocieron y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas", recuerda el mandatario.

Sigue la conferencia en vivo: