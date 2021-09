Morena pide al Congreso no aplicar veda a AMLO y partidos en revocación de mandato

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los legisladores que, en las disposiciones del dictamen de la ley reglamentaria de revocación de mandato, se le de manga ancha al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los partidos políticos, para difundir logros de gobierno y participar en la convocatoria al ejercicio ciudadano.

A través de un video mensaje en redes sociales, el dirigente agradeció a los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados privilegiar la dictaminación y eventual aprobación de la iniciativa del titular del Ejecutivo en la 65 Legislatura que inició trabajos este miércoles.

Sin embargo, pidió a los legisladores que no se restrinja al mandatario la comunicación para difundir sus logros de gobierno, que no haya veda como establecen los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, órgano encargado de organizar, difundir y realizar la revocación de mandato.

“Quisiéramos sugerir, respetuosamente, que en esta Ley no se restrinja al Ejecutivo en su posibilidad de comunicarse, que no haya veda informativa para el Poder Ejecutivo, que pueda el presidente decir por qué quiere terminar su mandato y también que a los partidos políticos nos dejen participar, tenemos derecho a defender a nuestro proyecto, y nuestros adversarios a decir por qué, según ellos, no debería continuar el presidente en turno”, señaló Delgado.