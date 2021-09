Con el esfuerzo de todos se avanza en el crecimiento económico del sur

Desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín impulsa programas y acciones para el desarrollo y la diversificación económica en el sur, y disminuir las desigualdades en relación con la región norte, que permitan a la gente más y mejores oportunidades para vivir mejor.



A lo largo de 5 años y con el esfuerzo de todos, el gobernador Carlos Joaquín ha logrado resultados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) que dirige Rosa Elena Lozano Vázquez. En fechas recientes iniciaron operaciones las primeras naves industriales del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico en esta capital.



Este es un proyecto de largo plazo que pone las bases para la detonar el potencial del progreso en el sur de Quintana Roo, que permitirá generar más empleos con beneficios para la mayoría de las familias y no solo para unos cuantos.



En los últimos 18 meses, la economía de Quintana Roo afrontó la crisis generada por la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19.



A través de la (SEDE) se diseñaron estrategias y acciones que han permitido una recuperación económica, y de empleos, de manera paulatina, responsable y con el cuidado de la salud.



De acuerdo con la SEDE, se implementó una estrategia integral de reactivación económica: Incluyó el diseño, sensibilización, operación y vigilancia de protocolos de reapertura de negocios que garantizaran el reinicio de operaciones de manera ordenada, segura y responsable.



Esto permitió orientar a los empresarios acerca de las medidas de operación cotidiana que debían adoptar para prevenir una mayor propagación del Covid-19.



Se amplió y fortaleció el catálogo de opciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, lo cual está dirigido a aquellas que más fueron afectadas por las medidas de aislamiento social y cierre temporal de unidades económicas, consideradas como no esenciales.



Se redefinió el Programa de Crédito a la Palabra Mujer MiPyME, dando paso al programa de Crédito a la Palabra Impulso-PYME, mismo que ya no tiene restricción de género.



Se crearon los programas de crédito a la producción artesanal, de crédito para el fortalecimiento de los productos con la marca Hecho en Quintana Roo y de crédito al emprendedor.



Se fortaleció el programa de financiamiento Impulso NAFIN + Quintana Roo, el cual es ejecutado de manera coordinada con Nacional Financiera y se convino la participación del estado dentro del programa emergente de financiamiento UDP-FOCIR.



Desde abril de 2020 hasta el 30 de junio de este año, se han otorgado 564 créditos en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), afectadas por la crisis económica actual, con una cartera colocada por 241 millones 316 mil pesos. Además, se gestionaron ventajas en condiciones para el otorgamiento de los préstamos.



Todos los préstamos otorgados gozan de un plazo de gracia para iniciar la devolución de capital, los cuales se ampliaron hasta 60 meses, dependiendo de la modalidad del empréstito otorgado.



Se logró que las tasas ordinarias de interés disminuyeran de 14.5% a 13% anual, en el caso de los préstamos convenidos con NAFIN, y de 12% a 10% anual, en el caso de los empréstitos otorgados a través de FOFINQROO.



Con el Programa de Crédito a la Producción Artesanal, que promueve el primer esquema de crédito a la palabra, se ha colocado una cartera de financiamiento por 2 millones 350 mil pesos, beneficiando a 235 artesanas y artesanos de la entidad.



Se implementó el programa “Conecta Quintana Roo”, consistente en una plataforma de comercio electrónico que facilita el acceso de pequeñas y medianas empresas a los nuevos canales de comercialización.



“Conecta Quintana Roo” está conformada por 539 empresas quintanarroenses y ha logrado un alcance de más de 142 mil visitas de interesados en los productos que se ofertan y se apoyó la participación de empresas en otras plataformas electrónicas de comercio como Mercado Libre.



Ante las nuevas necesidades de formación empresarial ocasionas por la pandemia, propiciaron revisar y adecuar el Programa Estatal de Capacitación y Asesoramiento Empresarial, incluyendo, la implementación de cursos con nuevos contenidos en materia de prevención sanitaria en los negocios.



Además del uso herramientas tecnológicas de mercadeo y cobro, acerca de los canales de comercialización electrónica y referentes a su presencia y participación en las redes sociales.



El programa actualizado de cursos se imparte en línea y, desde su modificación en abril del año 2020, ha cumplido una agenda de 339 cursos en beneficio de 12 mil 441 emprendedores y empresarios del estado.



Con la participación de los jóvenes en la reactivación económica del estado, se implementó el programa de Impulso al Emprendimiento de Jóvenes Quintanarroenses, la Red de Apoyo al Emprendedor y POSIBLE, orientados a la capacitación en metodologías certificadas y la realización de diagnósticos, con el objetivo de personalizar su crecimiento y desarrollo.



Con estas y otras acciones se recupera el crecimiento económico de Quintana Roo, entidad que es uno de los 5 estados del país que más han crecido en los últimos 10 años con un promedio anual del 4.2%, de acuerdo con el portal México ¿Cómo vamos?