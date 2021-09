Aumentan a 3 las víctimas del huracán Nora en Jalisco

Un hombre de 90 años de edad, es la tercera víctima mortal del paso del huracán "Nora" por Jalisco, al caerle encima su casa en el municipio de Tomatlán. Las otras dos personas son un menor de edad que murió al colapsar parcialmente un hotel en Puerto Vallarta y un hombre que cayó a 120 metros a un barranco, luego del deslave en la Carretera El Grullo- Ciudad Guzmán.

Todavía hay una mujer desaparecida que fue arrastrada con su vehículo el pasado sábado en Puerto Vallarta a quien se busca en vida y con apoyo de helicóptero, y distintos puntos, incluido el mar.

El día de hoy el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez realizó una gira para revisar las afectaciones en los municipios costeros, principalmente en Puerto Vallarta y Cihuatlán.

Por lo pronto, se estima que serán más de 200 millones de pesos (MDP) lo que se calcula necesario para que reparar caminos, puentes, y otras infraestructuras, además de que se cuentan alrededor de 100 casas y 300 comercios dañados.

Respecto al Mercado de Artesanías, se está llevando a cabo un diagnóstico respecto a lo que se requiere para que opere con seguridad para comerciantes y visitantes. Se comprometió para agilizar la entrega de recursos a la población afectadas y a los comerciantes les dijo que en dos semanas se les entregarán los apoyos.

Alfaro Ramírez lamentó que se haya permitido el que se construyeran estructuras en zonas de riesgo, lo cual a pesar de ser parte de la realidad, esto no se debe seguir permitiendo. Se añadió que el último atlas de riesgo que se tiene data del 2014 y que previo al dictamen, se permitió la construcción en los cauces de ríos y arroyos.

Se realizará un diseño estructural distinto en la base del Puente del río Cuale y se estiman 135 millones para la rehabilitación de otros puentes, incluidos algunos peatonales que se ubican sobre el río Pitillal y Mascota.

El gobernador de Jalisco dijo que se analizará si se deben deslindar responsabilidades de ex función de administraciones pasadas que permitieron que se instalarán viviendas o se construyeran estructuras en zonas de riesgo como el hotel que colapsó.

"Estamos revisando a fondo el dictamen de Protección Civil estructural para ver si hay algún riesgo, pero adicionalmente estoy pidiendo una revisión documental y sobre todo técnica de qué pasó ahí porque es evidente, nada más tienes que pararte ahí en el puente para ver el edificio metido en el río y es más se llevó la alberca que estaba, todavía entiendo más adentro, no sé de qué fecha fue la autorización de ese edificio, me decías que más o menos 2009, también no descartaría yo la posibilidad de deslindar responsabilidades si hubiera alguna acción u omisión de las autoridades que hayan permitido la construcción de un edificio sobre una zona federal".

Desde la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) no se ha recibido apoyo para atender a la población afectada por diversos fenómenos naturales, sin embargo, ya se solicitó al Ejecutivo Federal el auxilio para la reparación en escuelas y al titular de la Secretaría de Gobernación, se ha estado informando respecto a las afectaciones y estará mandando un diagnóstico completo.

