Adultos mayores bloquean avenida en Tampico tras cierre de la sede donde cobrarían su pensión

Adultos mayores de 60 años bloquearon la avenida Hidalgo debido a que les fue negado el auditorio municipal de Tampico que preside Jesús Nader, donde fueron citados por Bienestar Federal para recibir su orden de pago para que cobren su pensión.

La sub delegada se programas federales, Elizabeth Cruz Hernández, aseguró que desde hace días ya había solicitado a la administración municipal de Tampico el inmueble por ser amplio y seguro para los adultos.

Sin embargo, pese a que ya había fila de personas, los encargados del auditorio les negaron el acceso por una presunta falla en el aire acondicionado lo que obligó al municipio a dar marcha atrás y no prestar el inmueble, lo que causó la molestia de los adultos mayores, quienes de inmediato se organizaron y bloquearon la avenida Hidalgo.

"No nos dejaron entrar, no es posible que se burlen de las personas grandes, el auditorio es de todos, porque no nos lo prestan", señaló una mujer de 70 años que se colocó en medio de la avenida para impedir el paso de autos.

La funcionaria federal explicó que envió un oficio solicitando el inmueble para hacer la entrega de órdenes de pago a más de 400 abuelitos y no fue hasta la media noche que les informan que no lo podían prestar porque no servía el clima, pese a que en otras ocasiones se rentan abanicos industriales.

"Nosotros citamos a los abuelitos aquí, confiando en que sí nos prestarían el auditorio, pero a media noche nos avisan que siempre no, pero nosotros ya habíamos citado a la gente, nos pidieron que los moviéramos a Puertas Coloradas, yo me muevo, pero muchos de ellos no tienen esa posibilidad", declaró.

Cruz Hernández, aseguró que mover a los abuelitos es un riesgo ya que muchos son problemas acuden y moverlos de un lado es hasta un peligro para ellos, por lo que se decidió colocar sillas y mesas en las calles para dar las ordenes de pago.

"Los abuelitos culpan al alcalde, pero yo tengo una responsabilidad y él un compromiso con la ciudadanía", reiteró la subdelegada federal quien recalcó que las órdenes deben ser emitidas esta semana ante la próxima jornada de vacunación.

DRV