Guardia Nacional detiene a personas que ayudaron a migrantes en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos personas que se ofrecieron dar un “aventón” a migrantes haitianos que caminan desde San Fernando hacia Reynosa.

La tarde del sábado, la Guardia Nacional detuvo a Ever Josué Cantú y Jesús de León por el presunto delito de tráfico de ilegales, cuando se trataba de un hecho de ayuda humanitaria.

Ambas personas vecinos de San Fernando se encuentran detenidos en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Reynosa, por el delito de tráfico de personas, aún cuando los mismos haitianos han dicho que no les estaban cobrando el “raid”.

A través de redes sociales se ha dado una movilización en busca de apoyos para obtener la libertad de Jesús de León y Ever Josué Cantú quienes su único delito es haber ayudado a los migrantes a llegar a Reynosa.

Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos han elevado su protesta ante tales detenciones que consideran arbitrarias e insisten en que la acción de Ever Josué y Jesús de León fue un simple acto de ayuda humanitaria.

Ismael de León, hermano de Jesús, escribió en su cuenta de Facebook:

“Bueno pues ya lo vi. Está en una celda como si fuera un peligroso delincuente.. me comenta que lo trajeron con engaños de que solo le iban a recoger a los haitianos. Y hicieron una cadenita donde la guardia nacional lo lleva con migración quienes llegan en vehículos particulares (no se si eso sea normal) y ellos lo traen a la PGR. Y es dónde comentan - -ahorita se van y ahorita se van- -. Y de pronto le quitan sus pertenencias y lo encierran..todo parece que es obra de novatos que desde el retén de la guardia nacional no supieron qué hacer.... Cabe mencionar que aquí solo vi a Jesús mi hno. Y a ver. dónde están los demás????? . En carretera vi muchas camionetas llenas de estos migrantes. Y qué pasó con ellos??? . Solo para informar... Mi hno. Traía un dinero en efectivo porque de hecho el venia a Reynosa por unos medicamentos para mi suegro. Quedaron de entregárselo hoy a las 10 de la mañana y es hora que no lo hacen. Aún no he podido hablar con alguien que sepa algo. (Yo solo soy esto, yo solo soy esto otro y total que nadie da información). Gracias a todos. Comentó. debido a la gravedad del problema estoy buscando licenciado que se sepa mover en esta área. URGE.. No quiero perder tiempo. Contactame porfavor”.