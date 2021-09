Congreso de la CDMX conmemora sismos del 19 de septiembre

El pleno del Congreso de la Ciudad de México realizó una sesión solemne para conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, en la cuál los partidos de oposición reprocharon a las autoridades la reducción de recursos en materia de protección civil.

Mientras que, los partidos oficialistas insistieron en que nunca se atendió a las víctimas durante la administración del ahora senador y exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Previo a los posicionamientos los grupos parlamentarios, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Daniela Álvarez, de la Asociación Ciudadana, señaló que “el Gobierno de la Ciudad de México, al igual que el Gobierno Federal, ha abandonado su responsabilidad para prevenir y solucionar los efectos fortuitos que provocan fenómenos como los sismos, de manera sistemática han ido reduciendo los recursos para la prevención de desastres naturales”.

Dijo que “de los 370 edificios dañados en el sismo del 2017, únicamente 164 -menos de la mitad- han sido terminados, de acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción”.

“Es decir a 4 años de distancia, no solo no se han concluidos los trabajos, si no que más de la mitad de las familias viven aun en el desamparo de este Gobierno”, añadió.