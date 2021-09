"Permíteme ofrecerte una disculpa": el mensaje de Sergio Mayer a Beatriz Gutiérrez Müller

El exdiputado, Sergio Mayer mandó un mensaje dirigido a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que le externó su deseo de brindarle una disculpa personal.

Por medio de su cuenta en Instagram, la funcionaria de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México compartió un par de fotografías del evento del Grito de Independencia, el cual encabezó junto al actual presidente del país.

En la publicación, Beatriz Gutiérrez Müller expresó su emoción por la celebración de un aniversario más de la Independencia de México; además, agradeció a todos las personas que han precedido para construir la patria que tenemos.

En este sentido, Sergio Mayer externó su preocupación ya que no ha podido contactar a Beatriz Gutiérrez Müller pues busca reunirse de manera personal con ella para agradecerle todo el apoyo que le brindó.

"Estimada doctora. No he podido contactarla, por favor permítame una reunión, no tengo palabras para agradecer tu apoyo. Permíteme ofrecerte una disculpa, pero quiero hacerlo personalmente", escribió el esdiputado.