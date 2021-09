Oposición acusan a Claudia Sheinbaum de planear no culminar su administración

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en su tercer informe de actividades en el Congreso de la Ciudad de México fue recibida bajo el reproche de que podría abandonar la jefatura de gobierno en caso de que salga “humo blanco en Palacio Nacional” para postularse como candidata a la Presidencia de la República.

Durante una hora y media, los cinco grupos y tres asociaciones parlamentarias criticaron y apapacharon a la mandataria capitalina, quien se sentó en el presídium a la izquierda del presidente de la mesa directiva del órgano legislativo, Héctor Díaz Polanco y a la derecha de la secretaria de seguridad ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Esta última en representación del presidente de la república, André Manuel López Obrador.

El primero en hacer uso de la voz fue el coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres señaló que hace tres años Sheinbaum Pardo prometió una ciudad innovadora y de derechos, además de que acabaría con la corrupción y los abusos de poder, no obstante, le cuestionó que “: ¿qué pasó con esa ciudad que prometió, esa ciudad con justicia y seguridad para sus habitantes?”.

Refirió que el desempleo, la inseguridad y el abuso de desarrolladores imperan en las política de la capital, por lo que dijo “nuestra Ciudad de México literalmente se cae a pedazos, como sucedió con la tragedia del metro, en la que hasta ahora los únicos responsables son unos pernos”.

“Han sido ustedes los que se han aferrado a construir esta ciudad con maquetas y discursos y no con acciones; han insistido en vendernos una ciudad que solo existe para ustedes, sin traducirse en la vida de la mayoría”, apuntó.

Explicó que “la ciudad no se piensa a partir de las exigencias y necesidades de quienes habitamos en ella, sino por las indicaciones que se dictan desde Palacio Nacional”.

“Hizo el compromiso de hacer absolutamente todo lo que estuviera a su alcance y capacidad para estar a la altura de esta ciudad, sin embargo, el balance han sido tres años de administrar los problemas, no de resolverlos”, destacó.

En tanto, la coordinadora de la Asociación Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos destacó que “nunca le apostará al fracaso del Gobierno, cuidado que nadie le apueste a eso, porque no solo es mezquino, además con ello traiciona al pueblo porque sí al Gobierno le va bien a la ciudadanía le irá mejor”.

“Que nadie peque de soberbia la elección ya concluyo, hay que legislar y gobernar para todas y todos sin distingos de colores ni clases sociales aunque las acciones afirmativas hacia los más desprotegidos no admite debate”, añadió.

Mientras que, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma presumió que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum tiene el 67.5 por ciento de aprobación por parte de la población; y advirtió “esa aprobación no al tiene ni Obama”.

Aunque, dijo que esto no se da por obra de magia y es que lo que ese ha logrado es “porque ha sido un gobierno honesto, austero y transparente”.

Añadió que Sheinbaum no ha defraudado la confianza de los capitalinos y reconoció que falta mucho por hacer pero hay que tomar en cuenta que es una capital de 9 millones de personas.

Pidió dejar las grillas atrás porque “si le va bien al gobierno, todas y todos saldremos ganando”.

“Sí hay que señalar, sí hay que criticar, pero siempre con propuestas y con ánimo de construir, en algunas coincidiremos y en otras no, no se trata de dar cheques en blanco, pero tampoco de hacer linchamientos mediáticos, porque si seguimos haciéndolos solo conseguiremos que la gente continúe alejándose de la política, solo fomentaremos la apatía ciudadana ante los asuntos verdaderamente importantes de esta ciudad”, puntualizó.

Dejó en claro que continuarán apoyando “su proyecto durante toda su administración, y por supuesto. las que vengan”.

En tanto, la diputada del PRD, Polimnia Romana, señaló que deben trabajar más allá de de filias y fobias partidistas e ideológicas porque “estamos obligadas a dar resultados concretos, que coloquen al ciudadano”.

Resaltó ahora “nos corresponde frenar la polarización política de la ciudad que acentuó el reciente proceso electoral, siendo necesario promover un proceso de reconciliación y la construcción de una nueva armonía política y social”.

“Su bancada no ha entendido de transparencia. La estrategia de opacidad, de ocultar información, de proteger a funcionarios, de permanente descalificación de las propuestas de la oposición, de tirar línea al momento de votar, el mayoriteo… resultan absolutamente contraria a los principios democráticos, incluso ha demostrado su ineficacia en las urnas”, dijo.

Fausto Zamorano, del PRI, dijo a Sheinbaum que cuentan con su partido para trabajar en beneficio de los capitalinos y le pidió dar solución a los compromisos pendientes.

Expresó sus condolencias de su partido a los capitalinos fallecidos por la pandemia, y reconoció el esfuerzo de las autoridades para mitigar los estragos.

Por otra parte, la legisladora del PAN, Gabriela Salido enfatizó que la bancada de Morena, quien fue la que negoció la modalidad presencial del informe, “al parecer comparten como muchos la fragilidad de su Gobierno, sino no se explica que la cuiden tanto, porque parece que su aspiración futura fuera de cristal e incapaz de resistir el embate de la realidad política del país y de esta ciudad”.

Reprochó que posiblemente ya no acuda más que en otras dos ocasiones al Congreso, puesto que esto dependerá “del humo blanco en Palacio Nacional” que la propongan como candidata a la presidencia.

“Su tiempo y concentración estará dividido entre sus aspiraciones electorales y un Gobierno que le empezará a estorbar y del cual perderá control cada día a partir de este momento, así que el futuro no es promisorio para los capitalinos”, refirió.

Apuntó que durante la pandemia por COVID-19 “se dijo hasta el cansancio que habría que tomar medidas de mayor protección a los habitantes y con oídos sordos ignoraron recomendaciones; en lo económico y el empleo decidieron prolongar la agonía”.

“Esta no es la ciudad que diseñamos en la Constitución de la Ciudad de México y por la que pugnamos durante décadas los demócratas en la Ciudad. Usted se irá y habrá dejado a una ciudad con un andamiaje administrativo incapaz de darle certeza a los habitantes de la ciudad frente a cualquier imponderable”, aclaró.

Desestimó “que el formato de este acto no permita una interacción directa con usted, pues pasa a ser más bien un monólogo que sin retroalimentación se convierte en un ejercicio republicano a medias, porque no podemos hablar de democracia, si no se reconoce el contraste y la diferencia de ideas”.

Finalmente, la coordinadora de Morena, Martha Ávila - durante nueve minutos- elogió el trabajo de la mandataria capitalina y externó que continuarán apoyando la transformación de la capital.

SSB