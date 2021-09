CCDNAM considera que migrantes haitianos no deben ser asediados

Los migrantes haitianos que salieron desde el sureste del país hacia la frontera norte no deben sufrir discriminación ni persecución de parte de las autoridades federales en especial de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, ya que en lugar de detener a los verdaderos delincuentes se van hacia los caribeños que únicamente desean trabajar en los Estados Unidos, así lo manifestó el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), Wilner Metelus.

Agregó que los haitianos han sido prácticamente perseguidos a donde van por parte de las autoridades migratorias una vez que determinaron marcharse de Chiapas hacia Ciudad Acuña, Coahuila, donde permanecerán para buscar llegar a la Unión Americana.

Recordó que los haitianos han sido asediados como si fueran delincuentes, siendo que son personas buenas sin afán de lesionar a nadie, y quienes como en México no tuvieron esta oportunidad de trabajo, es así que migran al país del norte en busca del "sueño americano".

"Las autoridades no deben discriminar a los migrantes haitianos, ellos salieron de Haití por la violencia y también por problemas económicos, ellos deben de recibir trato digno, respeto y protección en el Estado de Tamaulipas; los agentes de Migración y de la Guardia Nacional deben de buscar a los delincuentes y no a los migrantes, nuestros hermanos haitianos son buenas personas, ellos quieren vivir en México, pero el gobierno no los quiere apoyar, por eso quieren ir a Estados Unidos", precisó.

En este sentido, agregó el líder de la organización no gubernamental el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos que en todo caso las autoridades del Estado de Tamaulipas deben darles apoyos en seguridad, pues la entidad es una de las que registran más hechos violentos en las carreteras, particularmente en San Fernando, Reynosa y Matamoros.

De este modo, pidió al Gobierno del Estado que se les tienda la mano a los haitianos migrantes y de otras naciones a fin de que puedan llegar a los Estados Unidos, pues no son amenaza para nadie.

"Sabemos muy bien, los haitianos hoy en día están sufriendo mucho, yo hago un llamado a las autoridades en Tamaulipas de dejar tranquilamente a nuestros hermanos migrantes haitianos, ellos no son delincuentes, ellos seres humanos, ellos deben de circular libremente en el territorio mexicano, ellos no representan amenaza a mexicanos; yo hago un llamado a las autoridades en Tamaulipas para brindar seguridad a los migrantes haitianos y de otros países", puntualizó.

"Sabemos muy bien que Tamaulipas es una entidad donde hay violencia, y creo que es un Estado con buenas personas, pero las autoridades no deben discriminarlos", completó.

dhfm