Maestro de la CNTE quema un millón de pesos con el que presuntamente intentaron sobornarlo | VIDEO

Un profesor de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hizo público un vídeo en el que quemó un millón de pesos con el que asegura, un líder magisterial de Michoacán intentó sobornarlo.

A través de redes sociales, Álvaro Cázares García, secretario de trabajos y conflictos del nivel preescolar de la expresión magisterial "Poder de Base", publicó un video en el que denuncia el intento de soborno del que señaló como responsable a Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de esa agrupación docente.

“Hago esta denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez por haber intentado sobornarme con sus compinches con dinero para que yo me guardara silencio.

Estos tipos siempre han querido que guardara silencio, pero como no lo han podido lograr trataron de sobornarme, pero eso no lo podemos hacer porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años, sé lo que es no comer de repente porque no nos llega el salario”, refiere Cázares García en el clip de un minuto y 30 segundos.

Posteriormente, el profesor toma diversos fajos de billetes que introduce en un recipiente en el que posteriormente, vierte alcohol para finalmente prenderle fuego.

“Para esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cab...n (en alusión a Benjamín Hernández). Ahí está su pinche dinero cabro... mugrosos”, expresa el denunciante al momento de quemar el papel monetario.

Posteriormente, en entrevista, Álvaro Cázares indicó que el recurso económico, que ascendía a poco más de un millón de pesos, le fue entregado a inicios de este año en las inmediaciones de un centro comercial por una persona desconocida que se acercó y le entregó una mochila con el dinero, pero fue hasta ahora, pasado el proceso electoral, que decidió hacer público el video.

Álvaro Cázares detalló que Benjamín Hernández y allegados le exigían vender ilegalmente plazas laborales, realizar cambios de docentes de una escuela o región -trámite por el que se cobra- y asignar plazas a trabajadores "fantasmas" que inicialmente estaban destinadas para normalistas.

Otro paquete de espacios laborales eventuales, afirmó, le fueron otorgadas a personas que fueron usadas por Hernández Gutiérrez, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, únicamente para cobrar y quedarse con el recurso.

Al ser cuestionado sobre el origen del millón de pesos que le fue entregado, el denunciante indicó que previamente, hubo liberación de pagos para trabajadores eventuales que pese a nunca haberse presentado en sus centros de trabajo, les fueron designados hasta 80 mil pesos por persona, por lo que presume, de ahí fue tomado el monto del intento de soborno.

Álvaro Cázares aseguró que dentro de “Poder de Base” existe una cadena de corrupción liderada por Benjamín Hernández y Alejandro Amezcua, además de otros agremiados.

Como autoridades involucradas señaló al titular de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales, la directora de administración de personal, María Bárbara de Jesús Torres Mora y tres funcionarios más.

El docente afirmó que realizó su denuncia pública sin importar que le sea retirada su plaza laboral y pese al riesgo que afirma, corre su vida, pues anteriormente ya fue objeto de amenazas por exponer irregularidades.