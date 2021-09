Cuauhtémoc Blanco asegura que su gobierno trabaja con transparencia

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desmintió que esté involucrado en actos de lavado de dinero, como lo dio a conocer un periódico de circulación nacional, el pasado 15 de septiembre.

Precisó que los datos presentados son de una nota que circuló desde inicios del año 2020, y dichos señalamientos fueron esclarecidos en su momento por autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El mandatario estatal indicó “estoy muy tranquilo, es una cuestión que quieren revivir y ustedes saben, es sobre el caso Primavera, no voy a permitir que destruyan mi imagen y la de mi familia, analizamos un procedimiento legal”.

Afirmó que durante su actividad como funcionario público se ha conducido con legalidad, honestidad y transparencia, con el compromiso de servir a la sociedad, además, de mantener la disponibilidad de colaborar con autoridades federales para cualquier tipo de aclaración.

Asimismo, Blanco Bravo manifestó que se mantiene firme y de frente trabajando porque le vaya bien a Morelos, por lo que adelantó que próximamente iniciarán obras en todos los municipios de la entidad, resultado de las gestiones y buena relación con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En otro tema fue cuestionado por los representantes de medios de comunicación sobre el trabajo de titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el mandatario estatal detalló que desde el inicio de su administración mantuvo la disposición de trabajar en conjunto con el titular de la Fiscalía para brindar resultados a la ciudadanía, sin embargo, no hubo voluntad por parte de él.

“Tuve cuatro reuniones con el fiscal General y el de Anticorrupción, les pedí de favor que se pusieran a trabajar e investigaran todas las irregularidades que hicieron en la administración anterior, me dijeron que sí, pero no ha pasado nada, imagínense cuántas carpetas de investigación tienen y no ha salido una”, detalló Blanco Bravo.