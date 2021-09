Vecinos, hartos de la delincuencia, estuvieron a punto de linchar a presunto ladrón en Tehuantepec

La tarde del martes 14 de septiembre, vecinos de la colonia José López Portillo de Santo Domingo Tehuantepec en Oaxaca, hartos de la delincuencia, decidieron tomar la situación bajo sus propias manos. Luego de observar a un presunto ladrón, decidieron no tolerar más la situación y lo capturaron. El sujeto en cuestión fue atrapado al interior de un domicilio ubicado en la avenida Cuauhtémoc y Pochutla.

La noticia fue difundida por El Imparcial, medio que incluso logró recuperar dos fotografías del momento. De acuerdo con la descripción, el hombre era de complexión delgada. Sin embargo, el grupo de vecinos decidió hacerle frente y después de capturarlo, lo amarraron y lo exhibieron por las calles de la colonia, mientras aseguraban que era un ladrón, razón por la que casi se realiza un linchamiento en su contra.

Intervinieron elementos de la Policía Municipal. Foto: Twitter @raulfrancov

Intervino la policía

Después de un tiempo, las autoridades intervinieron para prevenir que se hiriera de alguna manera al sujeto en cuestión. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar de los hechos y lograron liberar al presunto ladrón, por lo que lo pusieron a salvo para que fuera remitido a los separos municipales de Santo Domingo de Tehuantepec, donde aún continúa definiéndose su situación jurídica. A pesar de ello, los vecinos no están conformes con la decisión de las autoridades.

Los habitantes de la colonia José López Portillo no compartieron la misma idea que la policía municipal, pues aseguran que no es la primera ocasión que ese sujeto es capturado por robo. De acuerdo con los vecinos, el hecho de que pase un periodo en los separos o privado de su libertad, no representa ningún cambio significativo, pues ellos saben que, en cuanto el hombre capturado salga, volverá a delinquir en la misma zona.

La situación ocurrió en una colonia de Santo Domingo Tehuantepec. Foto: Twitter @rioOaxaca

Alerta en Tehuantepec

Durante los últimos días, las autoridades municipales de Santo Domingo de Tehuantepec solicitaron a la población mantenerse alerta por las constantes lluvias, pues el nivel del río Tehuantepec podría elevarse de manera considerable. Además, entre las recomendaciones emitidas, se solicitó a los habitantes de la región que contaran con una mochila de salvamento con suministros de emergencia, lámpara de mano, botiquín de primeros auxilios, documentos personales y un radio de pilas para seguir pendientes de las noticias.

Durante los últimos días se ha considerado si es necesario evacuar el lugar. De acuerdo con la Comisión Nacional el Agua (Conagua), el río Tehuantepec ha recibido el desfogue de la presa Presidente Benito Juárez, misma que supera su nivel máximo de capacidad (720 mil 317 hectómetros cúbicos). La situación meteorológica será el principal factor para definir las acciones que se realizarán durante los siguientes días.