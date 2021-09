Paola y sus hijos Mayrín y Dilan siguen bajo las rocas del Chiquihuite; su familia no pierda la fe en hallarlos con vida

Este martes continúan los trabajos en la zona del deslave en torno al Cerro del Chiquihuite, el cual ha dejado hasta el momento una persona muerta, una joven de 21 años, así como tres desaparecidos. Se trata de la familia conformada por Paola Daniela Campos, de 22 años, y sus hijos Jorge Dilan Mendoza y Mía Mailín Mendoza, de 5 y 3 años, respectivamente.

El derrumbe sorprendió el pasado viernes a los habitantes de esta zona de Talnepantla, en donde hasta hoy continúan los trabajos de búsqueda de supervivientes; el riesgo de otro derrumbe en la zona sigue siendo latente y las autoridades municipales y de protección civil continúan invitando a los vecinos a trasladarse a los distintos albergues y mantenerse a salvo.

Los habitantes que hasta ahora se han negado a realizar el traslado, argumentan que prefieren cuidar su patrimonio debido a la delincuencia que impera en la zona. El radio de seguridad que estableció la autoridad abarca 200 metros a la redonda de donde ocurrió del deslave. Trascendió que al menos el 40% de los vecinos aún permanecen dentro de este perímetro de riesgo, mientras que otros han decidido trasladarse a refugios o al domicilio de alguno de sus familiares.

Familia de Daniela la sigue buscando junto a sus hijos

Los familiares de Paola Daniela Campos, entre ellos su esposo, la siguen buscando junto a sus hijos Mía y Jorge, al igual que personal de de Bomberos, la Marina y de Protección Civil. Son hasta ahora las únicas personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe en el cerro del Chiquihuite.

"Mi hija llevaba seis años. (...) Ya los habían venido a ver y les dijeron que tenían que desalojar pero ¿a dónde iban si no les brindaban ayuda? No hay nada de la casa, todo está en rocas, no pueden moverlas porque ocurriría otro desastre. Por eso están trabajando, esperemos que encuentren a mi niña y a sus niños," declaró la madre de la joven a Televisa durante una entrevista.

El director de Protección Civil del Estado de México, Samuel Gutiérrez Macías, aseguró este lunes que hasta el momento no han encontrado señales de vida de la joven y sus dos hijos: "No tenemos señal de vida, continuamos con el tema de la búsqueda", refirió. El pasado viernes tres viviendas de la Calle Exploradores de Chimalhuacán, en la colonia Lázaro Cárdenas, fueron sepultadas por un alud.

Por su parte, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, declaró en entrevista que "estamos trabajando en la labor de concientización (de la población); no se usará de ninguna manera la fuerza, nos falta aproximadamente un 40%" de los habitantes por desalojar, aseguró el político.

Tan solo el pasado fin de semana, al menos 80 personas se trasladaron a los albergues ante el latente riesgo de otro deslave y mientras continúan las labores de rescate de los desaparecidos; hasta este lunes permanecen ahí 72 personas. Para este martes 14 de septiembre, y a 96 horas del derrumbe en el Chiquihuite, han comenzado a llegar los equipos de búsqueda de la policía estatal acompañados de binomios caninos los cuales ingresarán a la zona cero donde continúan los trabajos de búsqueda y rescate.