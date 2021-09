Fiscalía de Jalisco aún no identifica a mujer que robó una bebé en Zoquipan

La mujer que se hizo pasar como enfermera y que logró extraer a una recién nacida del Hospital Zoquipan, que después fue recuperada, aún no ha podido ser identificada por las autoridades, reconoció el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez.



"La prueba inicial era la recuperación de la pequeñita, así sucedió, lo logramos con éxito, y también en su momento se comentó que iniciaba una parte de la investigación que tendría que trabajarse con sigilo para lograr en primer término la identidad de esta mujer y posteriormente algunos datos de prueba para solicitar a algún juez lo que corresponda. Mencionarles que hasta el momento no la tenemos identificada, pero desde luego el asunto se sigue investigando".



En otro caso, en donde una menor de nombre Alexa, se reportó su desaparición y posteriormente fue localizada en casa de una vecina junto con otros tres menores en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, no presenta síntomas de violencia, pero sí se resguardaba con familiares mientras se investiga su caso.



De acuerdo con los menores que habitaban la vivienda en donde fue localizada, señalaron que Alexa ingresó a su domicilio de manera voluntaria, por lo que no se tienen señalamientos en contra de la madre de familia o alguno de los menores en el sentido de que pudo haber sido retenida contra su voluntad.



"Al parecer desde que ingresa ya no sale, ese dato se había confirmado con la revisión de al menos cien viviendas y se obtuvo información sensible respecto a que era necesario regresar al punto de partida, la información fue fidedigna, se lograron corroborar los datos".



Respecto de los dos menores de edad que se encuentran desaparecidos en el municipio de Zapopan, y que acudieron a una supuesta cita en busca de trabajo, pero después se perdió contacto con ellos, según reportaron sus familiares, la Fiscal Especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, dijo que se trabaja en la investigación y los pormenores de este caso, se llevan a cabo diligencias con la familia y efectuando operativos en la zona cercana donde desaparecieron, pero hasta ahora no se mencionaron avances sobre estos hechos.



Los jóvenes de 14 y 16 años desaparecieron en el municipio de Zapopan el 9 de septiembre cuando se dirigían a una supuesta entrevista de trabajo que consiguieron por Facebook. Estos menores, de nombres David Jiménez Castillo y Francisco Javier Núñez García, quedaron de verse con las personas que les ofrecieron trabajo en una lonchería en el fraccionamiento Puerta de Hierro y lo último que supieron de ellos fue que subieron a un auto con otras personas cerca del Mercado Bola, en Zapopan.