En Jalisco impulsan uso de Inteligencia Artificial en políticas públicas

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es un motivo de temor o de mitos y los avances para integrar en la vida cotidiana son una realidad en todo el mundo para facilitar el día a día, es por eso que a través de fondos internacionales como del Banco interamericano de Desarrollo (BID) se impulsa el emprendimiento, teniendo en Jalisco uno de los mayores HUB de Latinoamérica.



Y es por ello, que se llevará a cabo desde la entidad, el Foro Inventia 2021, en donde se abordarán temas para entender, conocer e impulsar el uso de la IA de forma responsable y ética, en estos momentos, esta iniciativa que surge con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene cuatro hubs en Latinoamérica, uno en Medellín, Colombia, Costa Rica, Uruguay y este en Jalisco.



Algunos de los retos más relevantes que se plantean para incluir la IA son la perspectiva de género a través de la participación de un mayor número de mujeres emprendedoras en este tema, además de la identificación de problemáticas que les aquejan a ellas y sus posibles soluciones. Además, la educación para inhibir la deserción escolar, principalmente en secundaria y en el sector salud, para la detección oportuna de retinopatía diabética.



"En Jalisco se tiene un modelo de cuádruple hélice, en el que la unión con la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil, se unen con las cuatro empresas que están formando parte de esta iniciativa Foro Inventia 2021, y se unen para incidir en tres diferentes aspectos: el primero es emprendimiento, buscando el fortalecimiento del ecosistema Emprendedor local de Inteligencia Artificial de manera responsable; el segundo es a través de casos de uso para la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de IA responsable para resolver problemáticas sociales de Jalisco y el tercero es a través de incidencia en la política pública con recomendaciones de creación para el uso de inteligencia artificial así como el uso ético y responsable de lineamientos regulatorios", Lucía Tróchez Ardilla, directora regional de C Minds Jalisco.



En Jalisco, los integrantes del Hub fAir LAC Jalisco, son el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, BID LAB, BID Social, Gobierno del Estado de Jalisco y C Minds.



El Foro Inventia 2021 que se realizará del 28 al 30 de septiembre a través de www.inventiajalisco.com, tendrá cuatro ponentes internacionales que ofrecerán conferencias encabezadas por Marcelo Cabrol, Pablo Pérez Villanueva, Salma Jalife Villalón y Marc Antoine Dilhac así como 2 talleres de Transfer Learning.