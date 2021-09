El Estado debe garantizar que no haya médicos objetores para la interrupción del embarazo, señala experta

Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto en entidades como Coahuila en el que estaba establecido como delito en el Código Penal, la Secretaría de Salud no podrá obligar a los médicos a practicar procedimientos para la interrupción del embarazo sí no desean hacerlo.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para El Heraldo Televisión, Leticia Bonifaz, experta independiente del Comité CEDAW y catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, comentó que tras la resolución de la Corte, ninguna mujer que practique un aborto puede ir a la cárcel, pero también validó la objeción de conciencia.

"El tema de la objeción de conciencia es muy importante porque un médico que no esté de acuerdo con su moral individual de practicar un aborto, tiene que dar sus razones para no hacerlo, pero el estado tiene que garantizar que no haya médicos objetores para que en todos los casos esté de verdad garantizado el derecho a las mujeres de interrumpir el embarazo".