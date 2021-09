Zapopan y Tlajomulco presentarán alternativas para disposición de desechos

En la reunión que tendrán este lunes los alcaldes municipales en donde analizarán opciones para poder destinar los desechos metropolitanos, Zapopan y Tlajomulco estarán presentando propuestas técnicas, una de las que contempla que Zapopan, en Picachos, reciba un porcentaje de los desechos, que podrían ser los de Guadalajara.



"Zapopan presentará su propuesta, es una trabajada con técnicos con especialistas en manejo de residuos, que son los mismos que nos acompañaron durante el proceso de rehabilitación de Picachos que es uno de los cinco mejores en su manejo a nivel nacional", Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan.



Lemus Navarro detalló que la intención es que una parte de los desechos vaya a Picachos, pero que se habilite no solo uno sino varios puntos de disposición de desechos.



"Estamos proponiendo que se puedan trabajar cuando menos dos o tres rellenos para el área metropolitana de Guadalajara, porque no solamente es la falta de capacidad de recibir residuos de picachos, sino adicionalmente lo incosteable que pueda resultar para Tlajomulco, para Tonalá, Juanacatlán, ir a tirar sus residuos hasta Picachos porque logísticamente no les conviene por el costo de horas hombre, de gasolina, del desgaste de los camiones, etcétera".



Adelantó que si se aprueba la propuesta, se mantendrá como un lugar de administración municipal y que no se concesionaría a ninguna empresa privada. Hasta ahora se han invertido más de 220 millones de pesos en este lugar a fin de manejar lixiviados y los desechos.



Una vez que inicie su administración en Guadalajara, dijo que estará revisando el actual contrato de concesión con Caabsa, el cual aún le restan tres años y se renegociará en un momento dado la concesión que se pretende sea aumentada por 15 años y dependerá de la inversión y las estrategias para mejorar el servicio en las colonias tapatías.



"Hoy Caabsa todavía le quedan tres años de concesión en Guadalajara, la responsabilidad primaria de conseguir un relleno para tirar los residuos es de Caabsa, es decir que no nos quieran aventar la bolita de que nosotros les tenemos que solucionar todo el problema, entonces para qué se le paga la concesión, entonces nosotros estamos poniendo soluciones, pero Caabsa tendrá que entrarle también a invertir en esas propias soluciones porque sino nosotros les vamos a decir, tres años tienen ya de concesión vigente y es su problema a ver dónde la tiran".



Señaló que es necesario que se tengan centros de transferencia de desechos para que no lleguen los camiones de basura cargados de productos que pueden tener la posibilidad de una recuperación económica de reuso como el pet, vidrio o alumnio y así se llegue menor tonelaje de residuos.



Finalmente, dijo que la separación de la basura ya no es una alternativa sino una necesidad, pero que deberá ser un programa que se implemente en toda la zona metropolitana para que sea eficiente.

alg