Pablo Lemus rinde su 6to Informe de Gobierno en Zapopan

La gestión de Pablo Lemus Navarro al frente de Zapopan llegó a su fin, luego de seis años, dos periodos de tres años en los que dijo, que su objetivo principal fue el rescate de los espacios urbanos, la atención de espacios culturales y la recuperación de las finanzas públicas, que le valieron calificaciones crediticias excelentes.



"Zapopan puede presumir que cuenta con un nuevo bosque urbano que será entregado en unos días más, 35 hectáreas nuevas de bosque para nuestra zona metropolitana de Guadalajara, conocido como Colomos III o Bosque Pedagógico del Agua, un espacio que rescatamos y lo recuerdo porque un magistrado del Tribunal de lo Administrativo había dado una orden para que ahí se construyeran cuatro mil departamentos, regresamos este predio al espacio público y debo de reconocerlo, hace aproximadamente cinco años y medio, gracias a la voluntad del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, que en paz descanse y que muestro hoy mi agradecimiento con él", expuso como parte de los logros en la recuperación de espacios públicos.



En el patio principal de Palacio de Gobierno, en el centro de la ex Villa Maicera, se dio cita el evento protocolario con medidas sanitarias en donde los asistentes estuvieron en sillas separadas entre sí.



En materia de seguridad, dijo que son 886 unidades las adquiridas en su gestión y más de mil 500 cámaras de videovigilancia que han reforzado el monitoreo de las calles a través del C5. Explicó el programa Deja tu huella, que alerta a los padres de familia para estar atentos de sus hijos que al momento de ingresar o salir de los planteles, les manda un mensaje a los padres de familia o tutores.



Las unidades de salud han brindado más de cinco millones de acciones de atención a la población y se renovaron sus instalaciones así como las del Hospitalito.



El funcionario destacó que se acercó la cultura a colonias que no tenían acceso a espectáculos o a centros de este tipo y que suman más de millón y medio de eventos en donde, por ejemplo en La Colmena, uno de los centros culturales habilitados, han asistido más de 20 mil personas desde que se abrió en el 2017.



A su esposa, Maye Villa, agradeció su compromiso a través del DIF en donde se destaca la atención de menores con padecimientos de espectro autista, los apoyos en desastres naturales como recintemente las familias afectadas por el desbordamiento del arroyo El Seco.



El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, recordó la transformación del municipio durante su gestión con una nueva visión de ciudad y recordó los riesgos que se tomaron desde aquel entonces al cambiar la manera de hacer política, siendo esto ratificado por la ciudadanía durante los seis años siguientes en los que han estado al frente las responsabilidades públicas.



"Hace seis años a Pablo y a mí nos tocó iniciar una etapa de transformación en la ciudad. Hace seis años junto con Salvador Zamora, María Elena Limón, empezamos un proceso que yo creo que en aquel entonces no entendíamos o no dimensionábamos correctamente lo que iba a significar porque cuando iniciamos nos habíamos puesto objetivos muy puntuales, pero creo que jamás nos imaginamos lo que íbamos a vivir, la transformación política de la cual nos tocó ser protagonistas y por supuesto la responsabilidad de gobierno que tendríamos para iniciar la reconfiguración de la segunda ciudad más grande México".

alg