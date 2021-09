Morena y PAN llegan a insultos en arranque de la Glosa por el Tercer Informe de AMLO

Entre gritos de “¡es un honor estar con Obrador!” de diputados de Morena y aliados y la respuesta de la bancada panista “¡Es un horror estar con Obrador!”, integrantes de ambas bancadas en la Cámara de Diputados, se confrontaron verbalmente, aunque con la intención del bloque lopezobradorista, de llegar a las agresiones físicas.

Con el análisis de Política Interior inició este lunes la glosa del Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, los legisladores de ambos bandos confrontaron opiniones e intercambiaron gritos, insultos y hasta intentos de golpes.

“Aquí apelan a que el jefe del comando norte les dio indicaciones y les analiza y les evalúa. La mejor evaluación la hace el pueblo de México y hasta en las encuestas de sus medios conservadores, Andrés Manuel no baja del 60 por ciento de aceptación popular”, señaló el morenista Oscar Cantón.

Las participaciones fueron opacadas por los gritos desde sus curules de legisladores del bloque lopezobradorista y de oposición, el panista Jorge Ernesto Inzunza, refirió la frase que la diputada del PT, Margarita García utilizó en su participación, “parafraseo una frase de (Benito) Juárez que acaban de mencionar aquí: Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con los hechos lo traicionan”.

En clara provocación, el diputado de Morena, Antonio Pérez, padre de “Checo Pérez, gritando la arenga “¡es un honor estar con Obrador!” llegó hasta la zona en donde se ubican las curules de la bancada panista en el pleno de la Cámara de Diputados, con gritos de “! es un horror, estar con Obrador!” los panistas lo recibieron, lo que ocasionó que se calentaran los ánimos, sin embargo, no pasó mayores.

Luego de que se dispersaran los diputados, el panista Elías Lixa, desde su curul evidenció a la presidencia de la Mesa Directiva lo ocurrido y reprobó la actitud de la bancada mayoritaria.

“No podemos ignorar lo que ha sucedido en este pleno, porque sería llamarnos todos a la ceguera. Lo que ha provocado esta situación es la situación en la que un legislador se acercó a desafiar físicamente a otros legisladores y esa parte no la podemos aceptar, y creo que nadie en este pleno la debe tolerar. Todos tenemos libertad a la expresión y respetamos la de nuestros pares, pero desafiar físicamente aproximándose con el cuerpo a otra bancada, y además fue evidente ante la Mesa Directiva, es algo que reprobamos y que rechazamos desde todos los puntos de vista”, señaló Lixa.

Los morenistas, quienes iniciaron las agresiones, fueron quienes acusaron a Acción Nacional de violar el reglamento del órgano legislativo.

“Este era un debate sobre la glosa del Tercer Informe. Y los diputados y las diputadas de Acción Nacional se han dedicado a llevar su agenda, no a hacer ninguna glosa. Entonces que no se hagan de la boca chiquita. Son responsables fundamentales de la violación al procedimiento, al Reglamento y a los acuerdos de la Jucopo”, señaló el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy.

El más rijoso de la bancada petista, Gerardo Fernández Noroña, acusó faltas de respeto por parte de la oposición y los calificó de porros.

“Quizás no escuché bien, pero me pareció que Acción Nacional llamó payaso a un compañero diputado. Y me parece que es, yo ni siquiera he hablado. Y me parece muy grave que pidan que se retiren injurias que no recibieron desde la tribuna y que sigan con su actitud porril, majadera, insolente, en contra de compañeras y compañeros legisladores y en contra del compañero presidente”, señaló Noroña.