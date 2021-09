Grito de Independencia será transmitido por televisión en Jalisco

En el marco de la contingencia sanitaria por el SARS-COV-2, el Gobierno del Estado informó que no se permitirá el acceso al primer cuadro de Guadalajara y la tradicional arenga del Grito de Independencia se transmitirá a través de la programación especial del canal oficial Jalisco TV y de las redes sociales del Gobierno del Estado: @GobJal.



Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco ya había compartido que no se contrataría tampoco a ningún cantante para que hiciera algún tipo de variedad y que, aunque él estará dando el Grito desde el balcón del Palacio de Gobierno, éste se transmitirá por redes sociales y la televisión oficial, sin invitados especiales ni cenas o eventos fastuosos porque además del covid, no hay recursos suficientes ni tampoco es prioridad, gastar en este tipo de eventos.



Así, a través de promocionales, se lleva a cabo la difusión para inhibir que los jaliscienses asistan al centro de la Ciudada, y desde las 18:00 horas se llevarán a cabo cierres en ingresos peatonales y se desviará la circulación de vehículos y transporte público.

Modificarán rutas de transporte por cierres del 15 de septiembre

Debido al cierre a la circulación vial en distintos cruceros del Centro Histórico de Guadalajara durante el 15 de septiembre, la Secretaría de Transporte (Setran) informó a través de un comunicado que habrá modificación temporal en los derroteros de algunas de las rutas que pasan por esta zona en un horario de las 18:00 a las 00:00 horas.



Estos cierres se llevarán a cabo en las intersecciones de Avenida Juárez; Pedro Loza; Independencia; Degollado; Hidalgo y González Ortega, por lo que las siguientes rutas cambiarán sus derroteros 52B - T14A-C05, 62 - C118, C137 Tetlán, C138, 707, 710 Parques y Sitren L3 - 400.



Las calles que se utilizarán como ruta de desvío de Mi Transporte son, al norte en San Felipe y Juan Manuel; al poniente, Contreras Medellín y Av. 8 de Julio; al sur en Francisco I. Madero y Prisciliano Sánchez y al oriente, la Calzada Independencia.



En el caso de Sitren L3 – 400, su desvío iniciará en la calle Aquiles Serdán y terminará en Mariano de la Bárcena en su ruta de ida; mientras que de regreso arrancará en Av. Federalismo y culminará en Av. República.

