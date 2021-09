Gobernador de Nayarit acepta invitación de AMLO para trabajar en gobierno federal

Tras la invitación que este domingo le hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Nayarit aceptó incorporarse al gabinete federal después del 19 de septiembre.

Durante una gira de trabajo en Ixtlán del Río, el mandatario nayarita aseguró que de manera pública y privada López Obrador le realizó esta invitación que aceptará "con todo gusto", aunque dijo que desconoce el área o cargo que podría ocupar.

Este domingo, durante su visita por Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo en materia de seguridad que ha tenido durante el cuatrienio, Echeverría García, además de que calificó, había ejercido buen gobierno.

"Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ¿y en dónde? pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal", anunció López Obrador.

Desde 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró cercanía con Echevarría García y acudió al menos 14 ocasiones para respaldar obras y acciones del mandatario local; como el Domingo pasado cuando juntos inauguraron el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), a una semana de que el nayarita deje el encargo.

En 2017 Antonio Echevarría García ganó la gubernatura del estado por la alianza Juntos por ti, integrada por el PAN, PRD, PT y PRS, con mayoría a favor de Acción Nacional, donde junto con su familia han participado políticamente, pero no existe afiliación a estas organizaciones.

Cabe resaltar que en las pasada elecciones locales de junio de 2021, ex funcionarias y funcionarios del gobierno de Echevarría García, lograron colocarse en diputaciones locales de la mano de MORENA, abonando a la mayoría legislativa que hoy mantiene el partido oficial.

alg