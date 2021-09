PAN rechaza informe virtual de Claudia Sheinbaum

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México rechazó que el tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum -que será el 17 de septiembre, sea de manera virtual, por lo que se pronunció por un formato presencial.

El coordinador del Grupo Parlamentario, Christian Von Roehrich, así como diputados locales Ricardo Rubio y Federico Döring, explicaron que Morena busca que sea “un día de campo y de luna de miel parlamentaria para ella, al restringir el debate e intercambio de ideas con la oposición”.

Advirtieron que el Informe debe ser presencial, pero con las medidas de sanidad estrictas e inteligentes que controlen los contagios de COVID-19 en el recinto.

De esta forma, señalaron “la legislatura garantizaría un ejercicio de rendición de cuentas serio y de fiscalización, no un mitin de campaña”.

“Nosotros, pero insistentemente los ciudadanos quieren un formato como en años anteriores e incluso como con el PRI, con preguntas y respuestas. Aspiramos a recibir un Informe no un discurso inculto al ego como acto proselitista”, dijo Döring.

Por su parte, Rubio abundó que la fracción morenista se ampara al citar un artículo de la Ley Orgánica, que establece un formato rígido.

“Que sí existe, pero desde la JUCOPO se puede y tiene la facultad para cambiar ese formato del Informe y hacerlo más dinámico”, dijo.

Añadió que son reglas legales, pero antidemocráticas creadas por Morena para blindar a la jefa de Gobierno.

“Proponemos que Sheinbaum exponga su Informe y luego los grupos parlamentarios tengan la posibilidad, ahí mismo, de contestarle. El presidente de la Mesa Directiva no tiene porque responderlo a nombre de todos”, dijo.

Explicó que son “disposiciones que pueden ser sujetas a modificaciones por la JUCOPO; buscamos que esas reglas se modifiquen para democratizarlas o hacerlas más ciudadanas, como lo exige la gente tras el 6 de junio”.

Von, Rubio y Döring anunciaron que buscarán un formato dinámico y republicano para el Informe, desde donde se escuche la voz de los citadinos.

“Vamos por respuestas a la inseguridad, al bajo desarrollo económico, a la poca atención del sistema de salud local, a la movilidad, entre otros temas”, refirieron.

Finalmente subrayaron que no hay lógica de Morena para hacer que el Informe sea virtual, “ya que los niños fueron obligados a irse a la escuela en medio de la tercera ola y en semáforo rojo, además ya la 4T permitió abrir antros y bares junto con la luz verde para conciertos y eventos masivos, no hay congruencia para que Sheinbaum no vaya a Donceles en semáforo amarillo”.