Nombran a Óscar Lozano González como el nuevo presidente del Consejo Cívico de Nuevo León

El Consejo Cívico de Nuevo León nombró a Óscar Lozano González como su nuevo presidente, tras la salida de Javier Navarro Velasco para trabajar dentro de la administración de Samuel García.

La Asamblea Extraordinaria del organismo aprobó a Lozano González para el periodo 2021-2022; este viernes las organizaciones asociadas fueron convocadas por el Consejo Directivo actual para conocer la propuesta del reemplazo del consejero y expresidente Navarro Velasco, quien presentó su renuncia el pasado mes de agosto.

Esto tras ser invitado a participar dentro de la administración del Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aunque todavía se desconoce cuál será el puesto que ocupe dentro del aparato gubernamental. Cabe señalar que Navarro Velasco se suma a la lista de personajes de la iniciativa privada y social del estado que fueron invitados por García para trabajar en la administración estatal.

Experiencia en la iniciativa privada

Fue en una Asamblea Extraordinaria virtual donde se hizo el nuevo nombramiento; Lozano González, quien tiene experiencia en la iniciativa privada y dentro de los organismos intermedios, reiteró su compromiso con la hipoteca social para contribuir a las oportunidades sociales en el estado desde las áreas de acción del Consejo Cívico.

Por lo mismo, asumió los retos marcados por el Plan Estratégico 2030 de la organización, como impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción, impulsar una estrategia de prevención social de la violencia, fomentar una gestión gubernamental, visibilizar y reconocer a los líderes sociales del estado, y sumar a más ciudadanos que participen en los temas sociales en pro de la democracia.

Cabe señalar que Lozano González es ingeniero industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, tiene posgrado en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Georgia Institute of Technology y Ciencias de Sistemas en The Wharton School, University of Pennsylvania. Fue académico dentro de diferentes instituciones educativas, también.

En materia de sociedad civil y organismos intermedios, el nuevo presidente del Consejo Cívico ya pertenecía a su consejo, y era parte de la Comisión de Paz y Justicia, y se integró al equipo líder del Grupo Hambre Cero 2030 a nivel país.

DRV